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Мер Дніпра показав, як переживає масовану атаку зі своїми домашніми улюбленцями (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Мер Дніпра показав, як переживає масовану атаку зі своїми домашніми улюбленцями (фото)
фото: borys_filatovv

Філатов: Як розказати тваринкам, що таке війна?

Цієї ночі ворог завдав комбінованого удару по місту Дніпро. Цілу ніч російські окупанти тероризували місто дронами та ракетами. У Дніпрі не вщухали вибухи, а моніторингові канали повідомляють про пожежі та влучання.

Мер Дніпра Борис Філатов показав, як переживає комбіновану атаку росіян разом зі своїми домашніми улюбленцями, передає «Главком».

Мер Дніпра показав, як переживає масовану атаку зі своїми домашніми улюбленцями (фото) фото 1

«Більш за все я їх ненавиджу, коли мої собаки та коти тремтять від вибухів. Ми, люди, можем до всього звикнути та все раціонально сприймати. Як розказати тваринкам, що таке війна?…. Сидить під стільцем», – написав мер Дніпра.

Як вже повідомлялось, цієї ночі російська окупаційна армія здійснила комбіновану атаку на Сумщину. 

За повідомленням ОВА, росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади.

Внаслідок влучань є пошкодження у житловому секторі. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження.

У ніч на 26 липня Харків знову обстріляли російські терористи. Наслідки ворожої атаки повідомила місцева влада.

Ворог здійснив атаку на місто трьома хвилями. Для ударів росіяни застосували керовані авіабомби, ударні дрони та ракети.

Також цієї ночі ворог вдарив по Кам'янському та Дніпру. В ОВА підтвердили вибухи на тлі загрози балістичного озброєння.

За повідомленням місцевих каналів, ворог вдарив ракетами по «Епіцентру» у місті Кам'янське. Виникла масштабна пожежа.

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Теги: тварини Борис Філатов обстріл Дніпро

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