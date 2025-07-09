«Укрпошта» запровадила пільги для мешканців сіл

Лише 4,3% населених пунктів України мають банківське відділення або банкомат, тому «Укрпошта» запроваджує безкоштовне зняття готівки

Комісія за оплату будь-яких платежів у сільських стаціонарних і пересувних відділеннях до 1 вересня становитиме лише 15 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора національного поштового оператора АТ «Укрпошта» Ігора Смілянського.

«Тим, хто мешкає в селах, де немає банківських установ та банкоматів (а це 96% сіл країни), Укрпошта знижує комісію за приймання комунальних платежів на 25%. Ну іщоб було ще приємніше, ті, хто сплачують з нами два і більше комунальних платежів, зможуть безкоштовно зняти готівку у себе в селі та заощадити час і гроші на маршрутку до банкомату в райцентрі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке рішення спрямоване на зменшення фінансового навантаження на українців у селах і на покращення доступу до фінансових послуг. Адже наразі лише 4,3% населених пунктів України мають банківське відділення або банкомат.

«Ми ще не банк, але вже фактично допомагаємо людям отримати базові фінансові послуги там, де немає ані банків, ані банкоматів. На жаль, таких місць в Україні ще дуже багато. Але «Укрпошта» може це змінити – і вже змінює», – додав Смілянський.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року «Укрпошта» встановила нові ліміти та посилює контроль за операціями з післяплатою. Як зазначає поштовий оператор, у 2024 році «Укрпошта» перерахувала до державного бюджету 3,1 млрд грн, підтверджуючи свій статус соціально відповідальної компанії та важливого платника податків.

До слова, з 1 червня 2025 року «Нова пошта» та фінкомпанія NovaPay впровадили нові обмеження на прийом і виплату післяплати. Фізичним особам, які не є фізичними особами-підприємцями, доведеться підтверджувати легальність походження коштів. Це стосується лише тих випадків, коли грошові перекази фізосіб регулярні та перевищують встановлені ліміти.