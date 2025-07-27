В Україні рекордно зросла кількість лисиць: науковець розповів про причини
Через заборону полювання зросла кількість диких тварин
В Україні третій рік поспіль діє заборона на полювання у зв’язку з повномасштабною війною. Це суттєво вплинуло на популяції диких тварин: чисельність хижаків і деяких парнокопитних зросла, тоді як кількість зайців, навпаки, зменшилася. Про це в коментарі «Главкому» розповів кандидат біологічних наук, доцент, керівник наукової групи з дослідження мисливських ресурсів України Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена Віталій Смаголь.
«Вже три роки в Україні не проводиться полювання. У воєнний час його просто немає. Минулого року воно було відкрито лише на один місяць. І лише в кількох областях, не по всій Україні», – пояснив науковець.
Найпомітніше, за словами Віталія Смаголя, зросла чисельність лисиць: «До повномасштабної війни в нас було близько 50 тис. лисиць. А зараз – без врахування окупованих територій – понад 250 тис. Тобто чисельність зросла у п’ять разів».
Також, за словами науковця, зросла популяція лосів. Якщо до лютого 2022 року їх фіксувалося близько 4,5 тис., станом на сьогодні кількість збільшилась до 7,5 тис.
Водночас учений зауважує, що в Україні традиційно фіксувалася невелика чисельність парнокопитних у порівнянні з європейськими країнами. Однак зараз їх популяція почала зростати.
«Наприклад, до війни чисельність оленя становила 17 тис., у той час, як у Польщі, яка вдвічі менша за площею, – 5–6 разів більше. Схожа ситуація в Словаччині й Угорщині. Наші мисливські угіддя постійно страждали від відсутності раціонального ведення мисливського господарства», – розповів Віталій Смаголь.
Крім того, зросла не лише кількість диких тварин, а й деяких видів птахів. Зокрема, фазан розширив ареал і вийшов за межі звичних територій.
«Навіть якщо не апелювати цифрами, скажімо, чисельність фазана на півдні України зараз зросла так, що раніше він вище Кіровоградської області не піднімався, а тепер є навіть під Києвом. Це вид, який зараз дуже поширився», – зазначив Віталій Смаголь.
Втім, зі слів мисливствознавця, не всі зміни є позитивними. Зайців стало менше, хоча причини цього – не у забороні полювання: «Кількість зайців скоротились, але там інші причини – господарські: хімізація, механізація сільського господарства».
Щодо рідкісних видів, занесених до Червоної книги, то, за словами Віталія Смаголя, значних негативних змін не відбулося. Навпаки – деякі з них демонструють позитивну динаміку. «Я не можу сказати, що їм стало гірше. Навпаки – чисельність зубра зросла», – додав науковець.
Однак він зазначає, що повної безпеки для тварин немає: попри заборону полювання, браконьєрство продовжує існувати.
На думку науковця, з одного боку, збільшення популяцій деяких видів є позитивним фактором, але з іншого – зростання кількості хижаків несе ризики для людей: «В зростанні парнокопитних я не бачу проблеми, а з хижаками є проблема, адже водночас зростають ризики».
Також Смаголь розповів, що в Україні почастішали випадки появи диких тварин у межах населених пунктів і навіть біля осель. Лосі почали з’являтись в центрі Києва. Лисиць фіксують на набережній Дніпра та у Кривому Розі. Ведмеді заходять на Рівненщину через Білорусь.
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