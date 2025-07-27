В Україні рекордно зросла кількість лисиць: науковець розповів про причини

Через заборону полювання зросла кількість диких тварин

В Україні третій рік поспіль діє заборона на полювання у зв’язку з повномасштабною війною. Це суттєво вплинуло на популяції диких тварин: чисельність хижаків і деяких парнокопитних зросла, тоді як кількість зайців, навпаки, зменшилася. Про це в коментарі «Главкому» розповів кандидат біологічних наук, доцент, керівник наукової групи з дослідження мисливських ресурсів України Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена Віталій Смаголь.

«Вже три роки в Україні не проводиться полювання. У воєнний час його просто немає. Минулого року воно було відкрито лише на один місяць. І лише в кількох областях, не по всій Україні», – пояснив науковець.

Найпомітніше, за словами Віталія Смаголя, зросла чисельність лисиць: «До повномасштабної війни в нас було близько 50 тис. лисиць. А зараз – без врахування окупованих територій – понад 250 тис. Тобто чисельність зросла у п’ять разів».

Лисиць фіксували мешканці Дніпра в різних районах міста фото: facebook-спільнота мешканців ж/м «Перемога»

Також, за словами науковця, зросла популяція лосів. Якщо до лютого 2022 року їх фіксувалося близько 4,5 тис., станом на сьогодні кількість збільшилась до 7,5 тис.

Водночас учений зауважує, що в Україні традиційно фіксувалася невелика чисельність парнокопитних у порівнянні з європейськими країнами. Однак зараз їх популяція почала зростати.

«Наприклад, до війни чисельність оленя становила 17 тис., у той час, як у Польщі, яка вдвічі менша за площею, – 5–6 разів більше. Схожа ситуація в Словаччині й Угорщині. Наші мисливські угіддя постійно страждали від відсутності раціонального ведення мисливського господарства», – розповів Віталій Смаголь.

Масова міграція оленів до Дніпропетровщини взимку фото: ДП «Ліси України»

Крім того, зросла не лише кількість диких тварин, а й деяких видів птахів. Зокрема, фазан розширив ареал і вийшов за межі звичних територій.

«Навіть якщо не апелювати цифрами, скажімо, чисельність фазана на півдні України зараз зросла так, що раніше він вище Кіровоградської області не піднімався, а тепер є навіть під Києвом. Це вид, який зараз дуже поширився», – зазначив Віталій Смаголь.

Втім, зі слів мисливствознавця, не всі зміни є позитивними. Зайців стало менше, хоча причини цього – не у забороні полювання: «Кількість зайців скоротились, але там інші причини – господарські: хімізація, механізація сільського господарства».

Щодо рідкісних видів, занесених до Червоної книги, то, за словами Віталія Смаголя, значних негативних змін не відбулося. Навпаки – деякі з них демонструють позитивну динаміку. «Я не можу сказати, що їм стало гірше. Навпаки – чисельність зубра зросла», – додав науковець.

Однак він зазначає, що повної безпеки для тварин немає: попри заборону полювання, браконьєрство продовжує існувати.

Перехожі зустріли лисеня на Хортиці в Запоріжжі, 18 липня 2025 року фото: Facebook / Тваринний світ України

На думку науковця, з одного боку, збільшення популяцій деяких видів є позитивним фактором, але з іншого – зростання кількості хижаків несе ризики для людей: «В зростанні парнокопитних я не бачу проблеми, а з хижаками є проблема, адже водночас зростають ризики».

Також Смаголь розповів, що в Україні почастішали випадки появи диких тварин у межах населених пунктів і навіть біля осель. Лосі почали з’являтись в центрі Києва. Лисиць фіксують на набережній Дніпра та у Кривому Розі. Ведмеді заходять на Рівненщину через Білорусь.

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