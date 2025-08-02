На Кіровоградщині виявлено рідкісного павука-хамелеона: чи становить він загрозу

Хоча павуки-хамелеони мають отруту, вона небезпечна лише для комах

Павук Thomisus onustus має унікальну здатність змінювати колір

У Кіровоградській області виявили рідкісного павука з родини крабоподібних, що має здатність змінювати забарвлення залежно від середовища. Йдеться про вид Thomisus onustus, більш відомий як квітковий павук або павук-хамелеон. Як інформує «Главком», про це повідомила арахнологиня та докторка філософії Анастасія Іосипчук в коментарі для «Телеграфу».

За її словами, цей вид павуків належить до родини Thomisidae, відомої також як павуки-краби. Їх можна впізнати за характерною зовнішністю: довгі передні ноги розставлені у боки, а черевце має форму трикутника з чітко вираженими кутами.

Павук Thomisus onustus має унікальну здатність змінювати колір – від білого до жовтого або зеленого – залежно від забарвлення поверхні, на якій він перебуває. Наприклад, на світлій рослині павук може стати білим, на жовтій малині – жовтим, а на зеленому листі – зеленим. Цей процес не миттєвий, а поступовий – забарвлення змінюється з часом.

Самки цього виду досягають розміру приблизно 1 сантиметр, самці – помітно дрібніші.

Як пояснила Іосипчук, павуки-краби не плетуть ловильних павутин. Натомість вони чатують на здобич у засідці, залишаючись нерухомими, часто на квітах чи корі дерев. Їхня здатність до маскування допомагає залишатися непоміченими для потенційної жертви або хижаків.

Хоча павуки мають отруту, вона небезпечна лише для комах – павуки вражають здобич блискавично та без використання павутини. Для людей цей вид не становить загрози.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що австралійські науковці відкрили новий вид найотруйнішого павука у світі – сіднейського лійкопавутинного павука.

А у Німеччині великий порт було закрито через появу смертельно небезпечних павуків.