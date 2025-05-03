Гендиректор «Укрпошти» розкрив свою зарплату

Смілянський торік заробляв більш як пів мільйона гривень на місяць

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, скільки заробив у компанії торік. Як інформує «Главком», про це Смілянський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами гендиректора «Укрпошти», за 2024 рік він отримав зарплату та доплату 15 % за роботу з державною таємницею –11 723 286 гривень до податків, або в середньому 970 009 гривні на місяць.

«Із цієї зарплати я сплатив 2 398 153 гривень податку на дохід + військовий збір. Ще приблизно 2 100 000 гривень податків я сплатив у США, де є податковим резидентом. До речі, ці кошти пішли до федерального бюджету, з якого виділялася військова допомога Україні. Отже, після податків я отримав 6 926 930 гривні, або 577 244 гривень у середньому на місяць», – пояснив Смілянський.

Він також додав, що на його зарплату можна купити 73 «Мавіків» по 65 000 гривень.

Нагадаємо, глава «Укрпошти» Ігор Смілянський сім років поспіль «забуває» подати декларацію про свої доходи та майновий стан, попри вимогу закону. У відповіді на запит «Главкома» заступник генерального директора «Укрпошти» з фінансових питань Максим Палій зазначив: зарплата керівництва компанії належить до комерційної таємниці.

До слова, у відповідь на запит нардепки Ніни Южаніної Ігор Смілянський повідомив: облік інформації щодо витрат на оплату праці генерального директора АТ «Укрпошта» не здійснюється.

Раніше Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Южаніна наголосила, що засновником благодійного фонду є Київська школа економіки Тимофія Милованова, який одночасно є його головою правління. Також парламентарка пригрозила Смілянському правоохоронцями та заявила, що вони мають оцінити його дії на предмет законності.

Генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що всі кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн.

Згодом роз’яснення опублікував і Тимофій Милованов.