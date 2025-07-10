«Укрпошта» відкрила перше власне відділення за кордоном

Мобільне відділення працюватиме під час міжнародної конференції з відновлення України

«Укрпошта» вперше відкрила тимчасове відділення за межами України – у столиці Італії, Римі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

«Насправді їх у нас 690 тис. – партнерських поштових відділень по всьому світу (навіть на островах), куди ми доставляємо посилки. Але сьогодні ми зробили виняток і відкрили саме наше відділення «Укрпошти» в Римі», – зазначив Смілянський.

У відділенні працює операторка Вікторія з Харкова фото: Facebook/Ігор Смілянський

Тимчасове мобільне відділення запрацювало під час міжнародної конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2025), яка триває цими днями. «Поки що воно працюватиме під час Ukraine Recovery Conference 2025, а там побачимо», – наголосив Смілянський.

У Римі встановили модульне поштове відділення, аналогічне тим, що працюють у прифронтових областях України – на Донеччині, Сумщині та Харківщині. У ньому працює операторка Вікторія з Харкова. Протягом кількох днів усі охочі зможуть придбати відомі українські поштові марки. Після завершення конференції це відділення вирушить назад в Україну – до прифронтового регіону.

У Римі встановлено модульне поштове відділення фото: Facebook/Ігор Смілянський

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, у Римі стартувала дводенна конференція з питань відновлення України (URC2025), у якій беруть участь представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадського сектору. В рамках заходу відбудеться зустріч лідерів «коаліції охочих». На конференції обговорять ключові напрямки відбудови країни та залучення інвестицій.

Як повідомлялося, після понад двох років переговорів «Укрпошта» уклала стратегічну угоду з Поштою США (USPS), яка має суттєво покращити логістику між Україною та Сполученими Штатами Америки.

До слова, комісія за оплату будь-яких платежів у сільських стаціонарних і пересувних відділеннях до 1 вересня становитиме лише 15 грн.