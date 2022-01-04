На що українці витрачають «ковідну» тисячу. Свіжі дані уряду

Українці витрачають гроші за вакцинацію перш за все на книги

Окрім книжок вакциновані українці активно купують квитки у кінотеатри

Понад 6,2 мільйона українців подали заявки у додатку «Дія» на отримання 1000 грн за перші два тижні роботи програми «єПідтримка». Більше 700 млн грн з отриманих коштів українці вже витратили, повідомляє Урядовий портал.

«Найбільшим попитом зараз користується придбання книжок, квитків у кінотеатри та залізничних квитків», – уточнила перша віце-прем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, за видами витрат найпопулярнішими стали:

книжкові магазини – 250 млн грн;

кінотеатри – 210 млн грн;

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 90 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 87 млн грн;

спорт – 59 млн грн.

Всього з початку дії програми «єПідтримка» громадянам вже виплачено майже 6 млрд грн.

З другої половини січня 2022 року програму буде розширено – українці, старші за 60 років, зможуть витратити кошти за програмою на придбання ліків.

Відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19. Кошти надаються на чотири місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).

Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія». Це – найшвидший і найпростіший спосіб.

На другому етапі (другий-третій квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі. Схема, яким саме чином відбуватимуться виплати, нині розробляється. Також на другому етапі, в 2022 році, розглядається можливість видачі фізичних банківських карток.