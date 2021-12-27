Тисяча за вакцинацію. Українці купили залізничних квитків на 42 млн

Люди активно витрачають гроші, отримані як бонус за щеплення

За програмою «єПідтримка» українці придбали вже понад 100 тисяч квитків на поїзди

Українці, які двічі щепилися від коронавірусу, активно витрачають «тисячу за вакцинацію». За ці гроші громадяни вже придбали понад 100 тисяч квитків на залізничний транспорт, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Впродовж дії програми «єПідтримка» пасажири витратили на квитки більше ніж 42 мільйони гривень. Середній чек однієї транзакції становить 420 гривень. За даними «Укрзалізниці», ліміт за оплатою залізничних квитків карткою «єПідтримка» дорівнює сумі коштів на ній. Тобто можна обрати квиток на будь-який рейс вартістю до тисячі гривень.

Купуючи квитки на залізницю, пасажири також отримують доступ до безкоштовної залізничної онлайн-бібліотеки.

Додамо, що «Укрзалізниця» запустила експрес до «Буковелю».

Також «Укрзалізниця» запустила Слобожанський експрес.

Крім того, «Укрзалізниця» запускає «Лижний експрес» на зимові свята.

Нагадаємо, що раніше в Україні почав курсувати новий потяг найдовшим маршрутом, у дорозі він перебуватиме майже 30 годин. Новий потяг № 5/6 Маріуполь – Рахів сполучає сім областей та долає 1 806 кілометрів.

Нагадаємо, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію ще цього року, потрібно оформити заявку до 29 грудня включно.

Також відомо, що до кінця року банки почнуть видавати пластикові картки для «Вовиної тисячі».

24 грудня гроші за програмою «єПідтримка» почали нараховувати ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк.