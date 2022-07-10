«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки потягів

Час затримки поїздів може змінюватися

В Україні затримується низка потягів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«З технічних причин у дорозі затримується низка пасажирських поїздів», – йдеться в повідомленні.

Затримуються:

№85/233 Запоріжжя, Покровськ – Львів (затримка 55 хв);

№715 Київ – Перемишль (затримка 1 год 35 хв);

№45/46 Ужгород – Харків (затримка 50 хв);

№5/6 Івано-Франківськ – Запоріжжя (затримка 15 хв).

Час затримки поїздів може змінюватися, стежте за офіційними повідомленнями «Укрзалізниці» та оголошеннями на вокзалах.

Нагадаємо, що з 9 липня «Укрзалізниця» призначає поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Львів.

Як повідомлялося, до кінця року в потягах «Укрзалізниці» запрацює Starlink. Раніше «Укрзалізниця» суттєво підняла тарифи на вантажні перевезення.

Раніше «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені зручний комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії. «Залізне містечко» розташоване на відстані 10 хвилин від вокзалу, розраховане на проживання 25 родин.

Крім того, «Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів до Ірпеня, Бучі та Коростеня (список).