«Укрзалізниця» відкрила в Ірпені «Залізне містечко» (фото)

В помешкання заселилися перші родини

В Ірпені було відкрито зручний комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії. «Залізне містечко» розташоване на відстані 10 хвилин від вокзалу, розраховане на проживання 25 родин.

Проєкт реалізований «Укрзалізницею» за ініціативи та підтримки Ірпінської міської ради, у партнерстві з World Central Kitchen. Сьогодні заселилися перші родини.

Як повідомляє пресслужба відомства, «Залізне містечко» – це 5 нових вагонів-купе з кондиціонерами та санвузлами, окремим вагоном-рестораном та вагоном з душовими кімнатами. Також на території облаштовано дитячий і спортивний майданчики, барбекю-зону з альтанками та встановлено Starlink для високошвидкісного інтернет-з'єднання. Безкоштовне триразове харчування забезпечує партнер Укрзалізниці World Central Kitchen.

Крім того, для мешканців «Залізного містечка» надані велосипеди та бібліотека українських видавництв.

Нагадаємо, Єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич відвідав зруйнований рашистами Ірпінь на Київщині.