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    Фото

    «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені «Залізне містечко» (фото)

    Працівники намагались створити максимальний комфорт для тимчасових мешканців - «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені «Залізне містечко» (фото)
    Працівники намагались створити максимальний комфорт для тимчасових мешканців
    фото: Укрзалізниця

    В помешкання заселилися перші родини

    В Ірпені було відкрито зручний комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії. «Залізне містечко» розташоване на відстані 10 хвилин від вокзалу, розраховане на проживання 25 родин.

    Проєкт реалізований «Укрзалізницею» за ініціативи та підтримки Ірпінської міської ради, у партнерстві з World Central Kitchen. Сьогодні заселилися перші родини.

    Як повідомляє пресслужба відомства, «Залізне містечко» – це 5 нових вагонів-купе з кондиціонерами та санвузлами, окремим вагоном-рестораном та вагоном з душовими кімнатами. Також на території облаштовано дитячий і спортивний майданчики, барбекю-зону з альтанками та встановлено Starlink для високошвидкісного інтернет-з'єднання. Безкоштовне триразове харчування забезпечує партнер Укрзалізниці World Central Kitchen.

    Крім того, для мешканців «Залізного містечка» надані велосипеди та бібліотека українських видавництв.

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    «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені «Залізне містечко» (фото)
    «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені «Залізне містечко» (фото)
    «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені «Залізне містечко» (фото)
    «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені «Залізне містечко» (фото)
    «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені «Залізне містечко» (фото)
    «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені «Залізне містечко» (фото)
    «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені «Залізне містечко» (фото)
    «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені «Залізне містечко» (фото)
    «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені «Залізне містечко» (фото)
    «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені «Залізне містечко» (фото)
    фото: Укрзалізниця

    Нагадаємо, Єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич відвідав зруйнований рашистами Ірпінь на Київщині.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Ірпінь Україна бібліотека харчування окупація #stoprussia Starlink
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    «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені «Залізне містечко» (фото)