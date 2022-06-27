«Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів до Ірпеня, Бучі та Коростеня (список)

Курсування поїздів буде забезпечено упродовж всього дня, а не лише у пікові години

У зв’язку з різким зростанням попиту на приміські перевезення в напрямку Ірпеня, Бучі, Малина, Коростеня «Укрзалізниця» суттєво збільшує кількість приміських поїздів на цьому напрямку. Про це повідомляє пресслужба залізничного оператора.

Як зазначається у повідомленні, курсування поїздів буде забезпечено не лише в ранкові й вечірні пікові години, але й упродовж усього дня, що забезпечить належну мобільність населення цієї частини Київщини та Житомирщини.

Приміські електропоїзди на 27 червня

№6602 Бородянка – Святошин відправляється щоденно зі станції Бородянка о 06:15, прибуває на станцію Святошин о 07:20;

№6605 Святошин – Клавдієво відправляється щоденно зі станції Святошин о 08:10, прибуває на станцію Клавдієво о 09:01;

№6607 Святошин – Коростень відправляється щоденно зі станції Святошин о 08:55, прибуває на станцію Коростень о 12:23;

№6609 Борщагівка – Тетерів відправляється щоденно зі станції Борщагівка о 13:18, прибуває на станцію Тетерів о 15:12;

№6612 Тетерів – Борщагівка відправляється щоденно зі станції Тетерів о 09:24, прибуває на станцію Борщагівка об 11:01.

№6621 Святошин – Коростень відправляється щоденно зі станції Святошин о 18:14, прибуває на станцію Коростень о 21:48;

№6622 Тетерів – Святошин відправляється щоденно зі станції Тетерів о 15:55, прибуває на станцію Святошин о 17:23;

№6624 Коростень – Борщагівка відправляється щоденно зі станції Коростень о 13:30, прибуває на станцію Борщагівка о 16:49;

№6605 Клавдієво – Святошин відправляється щоденно зі станції Клавдієво о 17:15, прибуває на станцію Святошин о 18:03;

№6615 Борщагівка – Клавдієво (замість Тетерів – Коростень) відправляється щоденно зі станції Борщагівка о 15:34, прибуває на станцію Клавдієво о 16:52.

«Пасажири зазначених поїздів можуть здійснити пересадку на кільцеву електричку (Kyiv City Express), зокрема на станції Святошин», – додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені зручний комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії. «Залізне містечко» розташоване на відстані 10 хвилин від вокзалу, розраховане на проживання 25 родин.

Також у Бучі Київської області відкрили тимчасове модульне містечко для людей, які втратили житло через військову агресію Росії в Україні. У першому модульному містечку зможуть розміститися 352 жителі міста.

Раніше стало відомо, що у липні на конференції у швейцарському місті Лугано буде представлено великий план відбудови України.

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