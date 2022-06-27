  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
  4. «Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів до Ірпеня, Бучі та Коростеня (список)
рус
    Новини

    «Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів до Ірпеня, Бучі та Коростеня (список)

    Пасажири зазначених поїздів можуть здійснити пересадку на кільцеву електричку - «Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів до Ірпеня, Бучі та Коростеня (список)
    Пасажири зазначених поїздів можуть здійснити пересадку на кільцеву електричку
    фото: Укрзалізниця

    Курсування поїздів буде забезпечено упродовж всього дня, а не лише у пікові години

    У зв’язку з різким зростанням попиту на приміські перевезення в напрямку Ірпеня, Бучі, Малина, Коростеня «Укрзалізниця» суттєво збільшує кількість приміських поїздів на цьому напрямку. Про це повідомляє пресслужба залізничного оператора.

    Як зазначається у повідомленні, курсування поїздів буде забезпечено не лише в ранкові й вечірні пікові години, але й упродовж усього дня, що забезпечить належну мобільність населення цієї частини Київщини та Житомирщини.

    Приміські електропоїзди на 27 червня

    • №6602 Бородянка – Святошин відправляється щоденно зі станції Бородянка о 06:15, прибуває на станцію Святошин о 07:20;
    • №6605 Святошин – Клавдієво відправляється щоденно зі станції Святошин о 08:10, прибуває на станцію Клавдієво о 09:01;
    • №6607 Святошин – Коростень відправляється щоденно зі станції Святошин о 08:55, прибуває на станцію Коростень о 12:23;
    • №6609 Борщагівка – Тетерів відправляється щоденно зі станції Борщагівка о 13:18, прибуває на станцію Тетерів о 15:12;
    • №6612 Тетерів – Борщагівка відправляється щоденно зі станції Тетерів о 09:24, прибуває на станцію Борщагівка об 11:01.
    • №6621 Святошин – Коростень відправляється щоденно зі станції Святошин о 18:14, прибуває на станцію Коростень о 21:48;
    • №6622 Тетерів – Святошин відправляється щоденно зі станції Тетерів о 15:55, прибуває на станцію Святошин о 17:23;
    • №6624 Коростень – Борщагівка відправляється щоденно зі станції Коростень о 13:30, прибуває на станцію Борщагівка о 16:49;
    • №6605 Клавдієво – Святошин відправляється щоденно зі станції Клавдієво о 17:15, прибуває на станцію Святошин о 18:03;
    • №6615 Борщагівка – Клавдієво (замість Тетерів – Коростень) відправляється щоденно зі станції Борщагівка о 15:34, прибуває на станцію Клавдієво о 16:52.

    «Пасажири зазначених поїздів можуть здійснити пересадку на кільцеву електричку (Kyiv City Express), зокрема на станції Святошин», – додали в «Укрзалізниці».

    Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені зручний комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії. «Залізне містечко» розташоване на відстані 10 хвилин від вокзалу, розраховане на проживання 25 родин.

    Також у Бучі Київської області відкрили тимчасове модульне містечко для людей, які втратили житло через військову агресію Росії в Україні. У першому модульному містечку зможуть розміститися 352 жителі міста.

    Раніше стало відомо, що у липні на конференції у швейцарському місті Лугано буде представлено великий план відбудови України.

    Читайте також:
    Теги: росія війна Укрзалізниця Ірпінь Буча Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів до Ірпеня, Бучі та Коростеня (список)