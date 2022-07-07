«Укрзалізниця» анонсувала новий потяг до Одеси

Поїзд курсуватиме з Харкова через день

З Харкова до Одеси курсуватиме новий потяг. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця призначає новий поїзд №288/287 сполученням Харків – Одеса, який дозволить поєднати прямим залізничним сполученням міста від сходу до півдня країни», – йдеться в повідомленні.

Поїзд курсуватиме з Харкова через день по непарних числах з 29 липня. Відправлення о 7:58, прибуття до Одеси о 10:39. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд курсуватиме по парних числах з 30 липня. Відправлення о 15:42, прибуття до Харкова о 17:40.

Поїзд №288/287 проходитиме через Лозову, Павлоград, Дніпро, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Кривий Ріг, Кропивницький та інші міста, даючи зручне залізничне сполучення кільком регіонам. Квитки будуть доступні онлайн на сайті, у чат-боті Укрзалізниці та в касах уже відзавтра.

Нагадаємо, що з 9 липня «Укрзалізниця» призначає поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Львів.

Як повідомлялося, до кінця року в потягах «Укрзалізниці» запрацює Starlink. Раніше «Укрзалізниця» суттєво підняла тарифи на вантажні перевезення.

Раніше «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені зручний комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії. «Залізне містечко» розташоване на відстані 10 хвилин від вокзалу, розраховане на проживання 25 родин.

Крім того, «Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів до Ірпеня, Бучі та Коростеня (список).