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    Суспільство

    «Укрзалізниця» терміново змінила маршрути трьох потягів до Полтави

    «Укрзалізниця» терміново змінила маршрути трьох потягів до Полтави
    фото з відкритих джерел

    Час у дорозі збільшився орієнтовно на п'ять годин

    Маршрути руху трьох поїздів, що прямують до Полтави, були терміново змінені через технічні проблеми. Час у дорозі збільшився орієнтовно на п'ять годин. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці» в Telegram.

    Зокрема, змінено рух поїздів:

    • №722 Київ - Харків;
    • № 22 Львів - Харків;
    • №150 Чернівці - Полтава.

    «Зазначені поїзди замість Миргорода і Полтави-Київської будуть тимчасово слідувати через Ромодан, Кременчук і Полтаву-Південну. Час у дорозі збільшиться орієнтовно на 5 годин», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, до кінця року в потягах «Укрзалізниці» запрацює Starlink. Раніше «Укрзалізниця» суттєво підняла тарифи на вантажні перевезення.

    Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені зручний комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії. «Залізне містечко» розташоване на відстані 10 хвилин від вокзалу, розраховане на проживання 25 родин.

    Крім того, «Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів до Ірпеня, Бучі та Коростеня (список).

    Теги: Харків росія Полтава окупанти війна Укрзалізниця потяг Україна окупація перевезення #stoprussia
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    «Укрзалізниця» терміново змінила маршрути трьох потягів до Полтави