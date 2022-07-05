  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. «Укрзалізниця» запускає ще один поїзд до Львова
рус
    Суспільство

    «Укрзалізниця» запускає ще один поїзд до Львова

    «Укрзалізниця» запускає ще один поїзд до Львова
    фото ілюстративне

    Поїзд курсуватиме з Дарниці до Львова

    З 9 липня «Укрзалізниця» призначає поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Львів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Поїзд вирушатиме з Дарниці по четвергах та суботах о 12:27 та прибуватиме до Львова о 22:03. У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд вирушатиме по п'ятницях та неділях о 07:08 і прибуватиме до Дарниці о 16:08.

    «На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Київ-Пасажирський, Святошин, Коростень та Дубно. На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, до кінця року в потягах «Укрзалізниці» запрацює Starlink. Раніше «Укрзалізниця» суттєво підняла тарифи на вантажні перевезення.

    Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені зручний комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії. «Залізне містечко» розташоване на відстані 10 хвилин від вокзалу, розраховане на проживання 25 родин.

    Крім того, «Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів до Ірпеня, Бучі та Коростеня (список).


    Теги: Укрзалізниця Україна перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Укрзалізниця» запускає ще один поїзд до Львова