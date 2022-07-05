«Укрзалізниця» запускає ще один поїзд до Львова

Поїзд курсуватиме з Дарниці до Львова

З 9 липня «Укрзалізниця» призначає поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Львів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Поїзд вирушатиме з Дарниці по четвергах та суботах о 12:27 та прибуватиме до Львова о 22:03. У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд вирушатиме по п'ятницях та неділях о 07:08 і прибуватиме до Дарниці о 16:08.

«На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Київ-Пасажирський, Святошин, Коростень та Дубно. На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, до кінця року в потягах «Укрзалізниці» запрацює Starlink. Раніше «Укрзалізниця» суттєво підняла тарифи на вантажні перевезення.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені зручний комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії. «Залізне містечко» розташоване на відстані 10 хвилин від вокзалу, розраховане на проживання 25 родин.

Крім того, «Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів до Ірпеня, Бучі та Коростеня (список).



