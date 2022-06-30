До кінця року в потягах «Укрзалізниці» запрацює Starlink

Українські поїзди будуть з інтернетом від Ілона Маска

Фахівці Starlink допомагають налаштувати всесвітню мережу в поїздах України

Інтернет від Starlink може зʼявитися в потягах «Укрзалізниці» до кінця 2022 року, повідомив керівник Держспецзвʼязку Юрій Щиголь в інтерв’ю Liga.Tech.

За його словами, цей проєкт уже протестували в пілотному режимі, він працює.

«Коли після тестування звʼязалися з технічними фахівцями Starlink і показали, як це працює, навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. За технічними характеристиками він не повинен працювати на таких швидкостях. Але працює й надає послуги», – заявив керівник Держспецзвʼязку.

Starlink – це глобальна система супутникового звʼязку від компанії SpaceX. Вона була покликана покрити місця, де зв’язок був ненадійний, дорогий або повністю недоступний.

Раніше повідомлялося, що звичайні українські користувачі зможуть придбати термінали Starlink

Перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни.

Більш того, Маск спеціально адаптував Starlink для використання його в українських воєнних умовах.

Згодом стало відомо, що російські хакери почали атакувати системи супутникового інтернету Starlink, які функціонують в Україні.

Крім надання послуги супутникового інтернету, обладнання Starlink допомагало відновлювати доставку газу по всій Україні.