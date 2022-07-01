«Укрзалізниця» суттєво підняла тарифи на вантажні перевезення

Через війну обсяги перевезення вантажів залізницею впали у декілька разів

З 1 липня тарифи на перевезення вантажів залізницею в Україні суттєво. Коефіцієнти підвищено на 70% для всіх 20 видів вантажів.

Як відомо, 22 червня міністр Олександр Кубраков підписав наказ «Про внесення змін до коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги». Документ було зареєстровано у Мін'юсті 24 червня.

Згодом на пресконференції голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін оголосив про те, що з 1 липня Міністерство інфраструктури проведе планову індексацію тарифів на вантажні перевезення.

«Укрзалізниця» очікує отримати додатково понад 11 млрд грн до кінця 2022 року завдяки цьому підвищенню тарифів.

Компанія зазначила, що за підсумками перших п’яти місяців цього року через війну перевезення вантажів впали у 2,9 раза – до 27,1 млн тонн, зокрема у внутрішньому сполученні у 2,7 раза – до 14,5 млн тонн, на експорт – у 2,5 раза, до 10,8 млн тонн, на імпорт – у 6,4 рази, до 1,6 млн тонн, тоді як транзит обрушився майже удесятеро – до 0,3 млн тонн.

«Укрзалізниця» також зазначає, що її орієнтовні витрати на відновлення пошкоджень від війни перевищать 100 млрд грн.

З початку 2022 року тарифи на перевезення групи вантажів 1-го тарифного класу залізничних зросли на 9%. Цьому передувало рішення щодо підвищення тарифів з 17 серпня 2021 року на вантажоперевезення групи вантажів 1-го та 2-го тарифних класів на 8%, а з січня 2022 року – на 20,4% та 6,5% відповідно. Тоді «Укрзалізниця» оцінювала додаткові доходи від підвищення тарифів у 2 млрд грн у 2021 році та 12,3 млрд грн – у 2022 році.

Водночас, як заявив раніше на брифінгу голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін, компанія не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

«Тарифи на пасажирські перевезення не змінюватимуться. Це принципова позиція влади, і ми цю позицію підтримуємо. Ми вважаємо, що наші пасажири на сьогодні і так їздять в умовах війни, і для них це досить складно. Багато хто змушений користуватися залізницею, оскільки закрито авіаперевезення, ускладнено автомобільні, автобусні перевезення. І я вважаю, що це правильна позиція влади – не піднімати тарифи на пасажирські перевезення», – сказав він.

При цьому Камишін додав, що компанія підняла тарифи більше, ніж зазвичай, на перевезення вантажів зокрема і для того, щоб не допустити зростання пасажирських тарифів.

«Більш того, наші тарифи на вантажоперевезення після зростання залишаються значно нижчими, ніж у сусідніх європейських країнах. Навіть у найближчих, таких як Румунія, Молдова та Польща», – зазначив голова правління.

Нагадаємо, раніше голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін розповів, що у компанії працюють 234 тисячі українців, серед них лише кілька осіб пішли на співпрацю із окупантами або попалися на злочинах під час війни. Камишін визнав факт роботи чотирьох залізничників на країну-агресора, зазначивши, що ці люди передавали інформацію про те, що відбувається на залізниці, російській стороні.







