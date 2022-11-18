Перший пішов. «Укрзалізниця» відновила рейси до визволеного Херсона (відео)

Перший рейс зі столиці України відправився вже сьогодні о 22:14

АТ «Укрзалізниця» у п’ятницю, 18 листопада, запустила потяг з Києва до Херсона. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Перший потяг поїхав у Херсон! Це наш потяг перемоги! У вагонах 200 пасажирів, які придбали квитки «до перемоги» у спільній ініціативі «Укрзалізниці» та UNITED24.

Потяг у Херсон відправлятиметься з Києва по парних числах, а повертатиметься назад – по непарних. Як і цей потяг ми повернемо у Херсон все для нормального життя! Дякую всім хто зараз працює над тим, щоб місто отримало все необхідне!» – написав Тимошенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ.

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, «Укрзалізниця» розпочала продаж символічних квитків до Севастополя.