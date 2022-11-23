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«Укрзалізниця» повідомила зміни у графіку руху електричок: деталі

Надія Клочко
glavcom.ua
«Укрзалізниця» повідомила зміни у графіку руху електричок: деталі
Після обстрілів було внесено зміни у графік курсування електричок
фото з відкритих джерел

Сьогодні Росія завдала чергової масованої ракетної атаки по енергетичних об’єктах України

Через перебої з електропостачанням приміські пасажирські поїзди також курсуватимуть з відставанням від графіка. Для руху поїздів будуть залучені дизельні тепловози, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці». 

Наразі рух приміських поїздів на Львівській залізниці організовується під теплотягою, тому можливі відставання від графіка.

На Південній залізниці проводиться робота щодо призначення приміських поїздів, які після 17:00 здійснять рейси до населених пунктів, куди мали курсувати скасовані електрички, й доправлять людей.

На Одеській залізниці вже вирушив трохи пізніше графіка приміський поїзд № 6414 Одеса – Мартинівська.

Після максимальної наповненості будуть відправлятися такі приміські поїзди:

  • № 6310 Одеса — Кароліно-Бугаз (відправлення мало б бути о 17:43);
  • № 6258 Одеса — Вапнярка (відправлення мало б бути о 17:33);
  • № 6206 Одеса — Мигаєво (відправлення мало б бути о 20:14);
  • № 6408 Одеса — Колосівка (відправлення мало б бути о 20:23).

На Південно-Західній та Придніпровській залізницях триває робота з відновлення руху приміських поїздів під теплотягою. Відповідну інформацію буде оприлюднено додатково.

Рух київської кільцевої електрички вже відновлено.

Повідомлялося, що через ракетні удари Росії знеструмлено ділянки залізниці у низці регіонів України.  «Укрзалізниця» попередила про можливу затримку поїздів.

Також відомо, що через російські ракетні удари, які сталися сьогодні, 23 листопада, у Києві, столична влада вирішила обмежити роботу метро

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, Росія завдала ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Через ракетні удари у більшості областей введено екстрені відключення світла.

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Теги: Укрзалізниця

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