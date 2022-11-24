«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів

На вокзалах розгорнуті хаби з чаєм, кавою та гарячим харчуванням

Через знеструмлення великої частини мережі 81 потяг затримується на понад годину. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Найбільші затримки у потягів:

№711 Краматорськ-Київ (затримка +12 год. 51 хв.);

№749 Київ-Ужгород з групою вагонів Київ-Відень +11:08);

№17 Харків-Ужгород (+11:04);

№119 Запоріжжя-Львів (+10:58);

№3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).

«Технічно найскладніші затримки – це «Інтерсіті+», опалення яких залежить від електромережі. Екіпіруємо термоковдрами, але все ж – маємо везти пасажирів комфортно й у теплі, тож сьогодні два маршрути – на Краматорськ (712) та на Дніпро (732) – були підхоплені потягами далекого слідування з автономними системами опалення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на вокзалах розгорнуті хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням від World Central Kitchen, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку.

«Нагадуємо, що пасажирів, які за форс-мажорних обставин не встиг на свої рейси, ми з тим же квитком саджаємо на наступний рейс того ж напрямку», – додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, вчора через ракетну атаку було відключено від мережі три АЕС, ЗАЕС працювала в режимі повного блекауту.

Внаслідок ракетної атаки 23 листопада також зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.