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«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів
фото ілюстративне

На вокзалах розгорнуті хаби з чаєм, кавою та гарячим харчуванням

Через знеструмлення великої частини мережі 81 потяг затримується на понад годину. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Найбільші затримки у потягів:

  • №711 Краматорськ-Київ (затримка +12 год. 51 хв.);
  • №749 Київ-Ужгород з групою вагонів Київ-Відень +11:08);
  • №17 Харків-Ужгород (+11:04);
  • №119 Запоріжжя-Львів (+10:58);
  • №3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).

«Технічно найскладніші затримки – це «Інтерсіті+», опалення яких залежить від електромережі. Екіпіруємо термоковдрами, але все ж – маємо везти пасажирів комфортно й у теплі, тож сьогодні два маршрути – на Краматорськ (712) та на Дніпро (732) – були підхоплені потягами далекого слідування з автономними системами опалення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на вокзалах розгорнуті хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням від World Central Kitchen, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку.

«Нагадуємо, що пасажирів, які за форс-мажорних обставин не встиг на свої рейси, ми з тим же квитком саджаємо на наступний рейс того ж напрямку», – додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, вчора через ракетну атаку було відключено від мережі три АЕС, ЗАЕС працювала в режимі повного блекауту.

Внаслідок ракетної атаки 23 листопада також зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

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Теги: Укрзалізниця потяг війна електроенергія

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