«Укрзалізниця» змінила схему продажу квитків до Варшави
Квитки продаються лише онлайн
«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків до Варшави (Польща) одразу на дві дати. Про це пресслужба повідомляє компанія.
«У зв’язку з коригуванням графіків сьогодні о 8 ранку відкривається продаж квитків до Варшави одразу на дві дати: 10 та 11 грудня», – йдеться в повідомленні.
Наголошується, що згадані квитки продаються лише онлайн – у застосунку, чат-боті та на сайті УЗ. Придбати їх можна не більше ніж чотири в одні руки.
Як зауважили в «Укрзалізниці», це суттєво зменшило можливості перекупщиків і дозволило підприємству дати у відкритий доступ на 25% більше квитків.
«Моніторинг зловживань продовжується, кілька десятків акаунтів з підозрілою активністю вже заблоковані», – додали у відомстві.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» відновила рейси до визволеного Херсона. Також «Укрзалізниця» розпочала продаж символічних квитків до Севастополя.
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