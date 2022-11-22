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«Укрзалізниця» змінила схему продажу квитків до Варшави

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укрзалізниця» змінила схему продажу квитків до Варшави
фото: пресслужба Укрзалізниці

Квитки продаються лише онлайн

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків до Варшави (Польща) одразу на дві дати. Про це пресслужба повідомляє компанія.

«У зв’язку з коригуванням графіків сьогодні о 8 ранку відкривається продаж квитків до Варшави одразу на дві дати: 10 та 11 грудня», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що згадані квитки продаються лише онлайн – у застосунку, чат-боті та на сайті УЗ. Придбати їх можна не більше ніж чотири в одні руки.

Як зауважили в «Укрзалізниці», це суттєво зменшило можливості перекупщиків і дозволило підприємству дати у відкритий доступ на 25% більше квитків.

«Моніторинг зловживань продовжується, кілька десятків акаунтів з підозрілою активністю вже заблоковані», – додали у відомстві.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» відновила рейси до визволеного Херсона. Також «Укрзалізниця» розпочала продаж символічних квитків до Севастополя.

Теги: потяг квиток Укрзалізниця Польща

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