  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
  4. Ціни для пасажирів: «Укрзалізниця» пояснила, що буде в 2022 році
рус
    Авто

    Ціни для пасажирів: «Укрзалізниця» пояснила, що буде в 2022 році

    Ціни для пасажирів: «Укрзалізниця» пояснила, що буде в 2022 році
    фото: «Укрзалізниця»

    Залізничний перевізник заговорив про підняття цін

    «Укрзалізниця» не планує у 2022 році піднімати тарифи на пасажирські перевезення. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камішін.

    За словами керівника компанії, не індексувати тарифи на пасажирські перевезення – це принципова позиція влади, і «Укрзалізниця» підтримує цю позицію.

    «Наразі скрутна ситуація, українці змушені переміщатися країною та за її межі через воєнні дії. Для багатьох залізниця стала дорогою життя, і було б несправедливо зараз підіймати тарифи. І я вважаю, що це правильна позиція», – зазначив Олександр Камішін.

    Він також додав, що цього року компанія більше, ніж зазвичай, індексувала тарифи на вантажні перевезення саме для того, щоб не допустити підвищення тарифів на пасажирські перевезення.

    Раніше «Укрзалізниця» суттєво підняла тарифи на вантажні перевезення.

    Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені зручний комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії. «Залізне містечко» розташоване на відстані 10 хвилин від вокзалу, розраховане на проживання 25 родин.

    Крім того, «Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів до Ірпеня, Бучі та Коростеня (список).

    Теги: росія окупанти тарифи війна Укрзалізниця ціни залізниця українці Україна окупація перевезення #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ціни для пасажирів: «Укрзалізниця» пояснила, що буде в 2022 році