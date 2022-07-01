Ціни для пасажирів: «Укрзалізниця» пояснила, що буде в 2022 році

Залізничний перевізник заговорив про підняття цін

«Укрзалізниця» не планує у 2022 році піднімати тарифи на пасажирські перевезення. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камішін.

За словами керівника компанії, не індексувати тарифи на пасажирські перевезення – це принципова позиція влади, і «Укрзалізниця» підтримує цю позицію.

«Наразі скрутна ситуація, українці змушені переміщатися країною та за її межі через воєнні дії. Для багатьох залізниця стала дорогою життя, і було б несправедливо зараз підіймати тарифи. І я вважаю, що це правильна позиція», – зазначив Олександр Камішін.

Він також додав, що цього року компанія більше, ніж зазвичай, індексувала тарифи на вантажні перевезення саме для того, щоб не допустити підвищення тарифів на пасажирські перевезення.

Раніше «Укрзалізниця» суттєво підняла тарифи на вантажні перевезення.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені зручний комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії. «Залізне містечко» розташоване на відстані 10 хвилин від вокзалу, розраховане на проживання 25 родин.

Крім того, «Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів до Ірпеня, Бучі та Коростеня (список).