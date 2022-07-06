Світовий банк надасть «Укрзалізниці» $200 млн для нарощування експорту зерна

У червні «Укрзалізниці» не вдалося наростити експорт зернових через логістичні обмеження

Голова правління «Укрзалізниці» везе гарні новини зі Швейцарії

Світовий банк може надати «Укрзалізниці» $200 млн для розвитку пропускної спроможності експорту зерна. Про таку попередню домовленість повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін.

«Попередньо домовилися зі Світовим банком про $200 млн фінансування наших проєктів щодо розвитку пропускної спроможності експорту зерна», – написав він у Telegram за підсумками Конференції з відновлення України в Лугано (Швейцарія).

Раніше Камишін у кулуарах конференції уточнив агентству «Інтерфакс-Україна», що в червні «Укрзалізниці» не вдалося наростити експорт зернових через логістичні обмеження.

Як повідомлялося, Україна за червень 2022 року експортувала 1,41 млн тонн зернових культур порівняно з 1,2 млн тонн у травні. Водночас експорт через порти до війни зернових культур становив 4-5 млн тонн.

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