  1. Головна
  2. Економіка
  3. Бізнес
  4. Світовий банк надасть «Укрзалізниці» $200 млн для нарощування експорту зерна
рус
    Бізнес

    Світовий банк надасть «Укрзалізниці» $200 млн для нарощування експорту зерна

    У червні &laquo;Укрзалізниці&raquo; не вдалося наростити експорт зернових через логістичні обмеження - Світовий банк надасть «Укрзалізниці» $200 млн для нарощування експорту зерна
    У червні «Укрзалізниці» не вдалося наростити експорт зернових через логістичні обмеження
    фото з відкритих джерел

    Голова правління «Укрзалізниці» везе гарні новини зі Швейцарії

    Світовий банк може надати «Укрзалізниці» $200 млн для розвитку пропускної спроможності експорту зерна. Про таку попередню домовленість повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін.

    «Попередньо домовилися зі Світовим банком про $200 млн фінансування наших проєктів щодо розвитку пропускної спроможності експорту зерна», – написав він у Telegram за підсумками Конференції з відновлення України в Лугано (Швейцарія).

    Раніше Камишін у кулуарах конференції уточнив агентству «Інтерфакс-Україна», що в червні «Укрзалізниці» не вдалося наростити експорт зернових через логістичні обмеження.

    Як повідомлялося, Україна за червень 2022 року експортувала 1,41 млн тонн зернових культур порівняно з 1,2 млн тонн у травні. Водночас експорт через порти до війни зернових культур становив 4-5 млн тонн.

    Читайте також: Журналісти показали масштаби та шляхи вивезення зерна Росією з України
    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Світовий банк зерно Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Світовий банк надасть «Укрзалізниці» $200 млн для нарощування експорту зерна