«Укрзалізниця» повертає на маршрут двоповерховий потяг (фото, відео) 

Днями пройшла обкатка «слоника»

Член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що з ремонту із випередженням графіка повертається на маршрути двоповерховий потяг «Шкода».

«На жаргоні – «слоник». Це другий потяг з тих, які закупили на «Євро-2012», а через декілька років відправили сумувати під паркан, бо не могли зрозуміти, як його ремонтувати... Перший потяг уже їздить до Чернігова. На вихідних пройшла обкатка другого «слоника». Розгін до 160 км на годину та екстрене гальмування. Все пройшло успішно. Чекайте на офіційне оголошення про вихід «слоника» в рейс!», – написав він.

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Нагадаємо, «Укрзалізниця» прискорює і змінює час відправлення поїзда Київ–Варшава та поїзда Хелм–Київ.

Нещодавно «Укрзалізниця» анонсувала новий потяг до Одеси.