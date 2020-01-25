Уряд проігнорував аргументи демографів щодо проведення перепису



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інститут демографії виступав з ініціативою провести подібне дослідження ще у 2016 році, - Гладун

Результати дослідження ніколи не замінять перепис населення, - Гладун

Заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун розповів в інтерв’ю «Главкому», що представники Державної служби статистики поки не змогли переконати уряд провести повноцінний перепис у 2020 році.

«Комунікація була. Директор нашого Інституту мала контакти і з Гончаруком (прем’єр-міністр Олексій Гончарук – «Главком»), і з Дубілетом (міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет – «Главком»)», - зазначив Гладун.

Що стосується підрахунків, які були оприлюднені, тобто оцінок, то, за словами демографа, з ініціативою провести таке дослідження Інститут демографії виступав ще у 2016 році. «Була свого часу навіть постанова Кабміну про створення групи зі сприяння демографічному розвитку України, яка мала розглядати це питання. Вперше ця група зібралася в кабінеті Павла Розенка (віцепрем’єр до 2019 року – «Главком»), він разом з Андрієм Ревою (міністр соціальної політики до 2019 року – «Главком») сказали, що навіщо нам брати дані з різних реєстрів, давайте проведемо перепис. Саме тоді стартували усі роботи з підготовки до нього», - нагадав Гладун.

Експерт наголошує, що в принципі «результати дослідження, які нам представили, мають право на життя, такий метод є у науці, але він ніколи не замінить перепис населення».

Наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

Читайте також: