Перепис населення: бути чи не бути? Головний демограф країни розкритикувала винахід уряду



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Уряд хоче провести електронний перепис населення ще до кінця 2019 року

Науковець виступила категорично проти заміни повноцінного перепису населення оцінками його чисельності

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи Елла Лібанова висловилася проти заміни повноцінного перепису населення на електронний, про що в четвер заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

«Я категорично проти заміни повноцінного перепису населення оцінками його чисельності. Аргументів дуже багато і, відверто кажучи, я вже втомилася їх наводити. Складається враження, що головні витрати бюджету - це фінансування наукових досліджень і проведення перепису - єдиного джерела всебічної інформації про населення», - написала Лібанова у Facebook.

За її словами, в більшості розвинених країн використовуються демографічні регістри, які містять різноманітну інформацію, але в них все одно проводять перепис населення, хоча і по вузькому колу питань. Однак в Україні подібних регістрів немає.

«В Україні ж таких регістрів просто не існує, і оцінка чисельності населення, проведена з величезною кількістю припущень, їх не може замінити. За відсутності надійної інформації про генеральну сукупність (про все населення країни і його розміщення по території) неможливо забезпечити належну репрезентативність вибіркових (соціологічних) обстежень», - зазначає демограф.

При цьому, як пише Лібанова, не маючи різнобічної інформації про населення, не можна забезпечити належну якість управління країною.

«Країна - це не територія, не банки і не бізнес, хоча все це є дуже важливим; країна - це передусім люди, їх якість і тривалість життя, рівень освіти, статус на ринку праці, джерела доходів, склад родини, кількість дітей, визначення своєї етнічної приналежності, рідна мова», - резюмувала вона.

Зазначимо, що за словами Дубілета, Кабінет Міністрів має намір провести електронний перепис населення до кінця 2019 року.

Крім цього, Дубілет зазначив, що в державному бюджеті на 2020 рік встановлено видатки на перепис в сумі 1,4 млрд гривень, проте планується заощадити ще близько 1 млрд гривень.

Як повідомлялось, за словами прем’єра, перепис планується наступного року, тому в Держбюджеті-2020 на нього вже закладені кошти.