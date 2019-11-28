Уряд хоче провести електронний перепис населення ще до кінця 2019 року



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Дмитро Дубілет: більшість міністерств сказали, що не можуть чекати кінця наступного року https://www.facebook.com/dubilet

Дубілет зазначив, що у державному бюджеті на 2020 рік встановлено видатки на перепис в сумі 1,4 млрд гривень, проте планується заощадити ще близько 1 млрд гривень

Кабінет Міністрів має намір провести електронний перепис населення до кінця 2019 року. Про це міністр Кабміну Дмитро Дубілет написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Більшість міністерств сказали, що не можуть чекати кінця наступного року... Тому ми вирішили провести так званий електронний перепис», - написав він.

За словами Дубілета, електронний перепис проводитиметься спільно з фахівцями в області математики і соціології шляхом збору анонімної інформації у мобільних операторів про кількість користувачів і їх розташуванні, збору даних з реєстрів про дітей (РАЦСи) і пенсіонерів (Пенсійний фонд), проведення соцопитувань за кількістю сім-карт на одного українця.

Зібрані дані будуть розраховуватися за допомогою математичної моделі.

«Ми плануємо оприлюднити результати нашого дослідження в цьому році», - підкреслив Дубілет.

На думку міністра, зібрані шляхом електронного перепису дані будуть більш точними, ніж дані традиційної перепису, оскільки далеко не всі українці відкривають двері тим, хто проводить опитування.

Крім цього, Дубілет зазначив, що в державному бюджеті на 2020 рік встановлено видатки на перепис в сумі 1,4 млрд гривень, проте планується заощадити ще близько 1 млрд гривень.

Як повідомлялось, за словами прем’єра, перепис планується наступного року, тому в Держбюджеті-2020 на нього вже закладені кошти.