Перепис населення: у вільній частині України мешкає 37 мільйонів громадян демографія



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Населення України скоротилося майже на 11 мільйонів з 2001 року, дані електронного переписі

Чисельність наявного населення України складає 37,289 млн осіб. Про це сьогодні сказав міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет під час пресконференції щодо результатів оцінки чисельності наявного населення України.

«Три методики дали приблизно однаковий результат - 37 млн 289 тисяч осіб наявного населення на території України. На жаль ця сума не включає людей, які постійно мешкають за кордоном та на окупованих територіях… станом на 1 грудня 2019 року», - сказав Дубілет.

Він підкреслив, що мова йде про наявне населення.

У порівнянні з попереднім переписом 2001 року населення України скоротилося на 11 млн людей.

У Києві, за останніми даними, проживають 3.7 мільйони людей.

Розподіл за статтю виглядає наступним чином: 20.01 млн жінок, 17.28 млн чоловіків.

«Ми проводили оцінку трьома методами… На щастя, всі три методи дали приблизно однаковий результат», - додав міністр.

За його словами, перший метод – це дані мобільних операторів. Друга методика – використання статево-вікової інформації, так званої «ялинки» з двох джерел – з даних Держстату і електронних реєстрів України.

Для третього методу було взято дані державного реєстру фізичних осіб і «почистили» його, виділивши людей, які хоч раз так чи інакше взаємодіяли з державою за останні 3 роки.

З його слів, максимальна різниця між результатами - 2,86%, досить мала похибка, на думку міністра.

З більш детальними результатами ви можете ознайомитися нижче:

Напередодні Главком повідомляв, що народна депутатка з фракції «Слуга народу» Ольга Василевська – Смаглюк заявила, що в Україні мали дізнатися про дані перепису ще у понеділок, 20 січня.

Сама Василевська – Смаглюк спрогнозувала, що наразі кількість населення України становить 35 мільйонів осіб.

«Нагадаю, в 2001 році, коли проводився перший і наразі останній перепис, нас було 48 мільйонів. Вангую, що кількість українців зараз орієнтовно складає 35 мільйонів. Готова з кимось побитись об заклад. Ну, але, звісно, чекаємо офіційної заяви», - підкреслила депутатка.

Як повідомлялося, 15 січня міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет на брифінгу за підсумками засідання уряду обіцяв через тиждень оприлюднити дані електронного перепису населення України.

«Сподіваюсь, ми… з вами поділимось цього або максимум наступного тижня. Ми встановили фактично кількість наявного населення в Україні. Ми використовували кілька методик, вони дали приблизно однаковий результат, і ми бачимо, що наступного тижня, я сподіваюсь, ми зможем поділитись першими результатами», - сказав Дубілет.

До відома, спочатку у проекті Державного бюджету України на 2020 рік на проведення запланованого загальнонаціонального перепису населення передбачили понад 3 млрд грн. Після чого Кабмін узгодив термін для проведення наступного перепису населення України.

Водночас Дубілет заявив, що планує провести електронний перепис населення, що дозволить зекономити 2-3 млрд грн.

Наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

«Я категорично проти заміни повноцінного перепису населення оцінками його чисельності. Складається враження, що головні витрати бюджету - це фінансування наукових досліджень і проведення перепису - єдиного джерела всебічної інформації про населення», - написала Лібанова у Facebook.

За її словами, в більшості розвинених країн використовуються демографічні регістри, які містять різноманітну інформацію, в Україні подібних регістрів немає.

При цьому, як пише Лібанова, не маючи різнобічної інформації про населення, не можна забезпечити належну якість управління країною.



