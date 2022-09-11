Усікновення глави Іоанна Предтечі: що не можна робити

У це свято необхідно дотримуватися суворого посту

11 вересня православні християни вшановують пам’ять про мученицьку смерть пророка Іоанна – Усікновення глави святого пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. У народі свято називається Головосік.

Іван Предтеча був великим пророком, який розповів світу про прихід Спасителя. Ми звикли до того, що важливі релігійні події завжди означають скасування посту, але не цього разу. На Головосічення під заборону потрапляють багато продуктів – в першу чергу, тваринного походження.

Усікновення глави святого пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна

В основі пам’ятного дня – історія смерті пророка Іоанна Хрестителя, якому відрізали голову за наказом галілейського правителя Ірода. На жорстоке рішення Ірода вплинули його дружина Іродіада і її дочка Соломія. Іродіада не любила Івана і давно умовляла Ірода позбавити пророка голови. Але цар не хотів цього робити і для заспокоєння дружини посадив Іоанна у в’язницю.

Втім таке покарання не влаштовувало дружину царя. Майже через рік після утримання Іоанна у в’язниці, під час святкування дня народження, Ірод пообіцяв Соломії виконати будь-яке її прохання. Порадившись з матір’ю, Соломія попросила принести їй голову Іоанна Предтечі на блюді. Царю довелося стримати своє слово.

Традиції свята

Усікновення глави Іоанна Предтечі входить в число Великих свят у православ’ї. У храмах ввечері напередодні служиться Всеношна. Віруючі моляться Іоанну Хрестителю за дітей, а також про позбавлення від головного болю.

У це свято необхідно дотримуватися суворого посту. Не можна їсти продукти тваринного походження (м’ясо, яйця, молоко), а також рибу та морепродукти.

Прикмети на Усікновення глави Іоанна Предтечі:

Якщо чути грім, то осінь буде затяжною і теплою.

Шпаки на південь не відлітають – варто незабаром очікувати бабиного літа.

Зграя лебедів над головою – скоро випаде перший сніг.

Гуси повз пролітають – до негоди.

Що не можна робити:

Їсти м’ясо, молоко, рибу і страви з них.

Вживати в їжу круглі фрукти та овочі червоного кольору.

Ставити на стіл щось кругле, закрема тарілки.

Користуватися ножами і іншими гострими предметами.

Співати і танцювати.

Працювати вдома та в городі.

Жінки побоювалися в цей день братися за рукоділля; також намагалися не розчісувати волосся, щоб «не сіклося».

На Предтечу не шинкують капусту, не зрізають мак, не копають картоплю, не рвуть яблука, не беруть в руки косу, сокиру, заступи.