В 2020 році Держпраці легалізувала майже півмільйона працівників, – Сажієнко

Голова Держпраці: «Ми розуміємо, що бізнесу непросто, і тому дали достатньо часу, аби оговтатися від карантину і добровільно усунути можливі порушення»

Починаючи з 2020 року, в Україні зростає рівень офіційної зайнятості українців та зменшується кількість випадків травматизму на робочих місцях. Про це повідомив т.в.о. голови Держпраці Віталій Сажієнко під час робочої наради відомства із соціальними партнерами, що відбулася 3 вересня 2021 року.

«Ми запроваджуємо нові принципи роботи на основі соціального діалогу. У держави, роботодавців і найманих працівників насправді одна мета – задекларована, безпечна і оплачувана праця. Ми однодумці і діємо спільно. Для цього Держпраці активно залучає до діалогу соціальних партнерів: бізнес, профспілки, контролюючі органи. Наша мета – почути інтереси кожної сторони і знайти баланс. Такий підхід вже довів свою ефективність», – наголосив Віталій Сажієнко.

Першу половину 2021 року Держпраці присвятила інформаційній роботі з роботодавцями. Здійснено понад 40 тис. роз’яснювальних візитів інспекторів на підприємства, надано майже 194 тис. консультацій через сервіс «інтерактивний інспектор». В результаті цієї роботи було офіційно працевлаштовано 129,6 тис. осіб.

«Ми розуміємо, що бізнесу зараз непросто, і тому дали достатньо часу, аби оговтатися від карантину і добровільно усунути можливі порушення. Тільки після цього стартували активну інспекційну кампанію», – додав керівник Держпраці.

Вона розпочалася 1 липня і триватиме до кінця вересня. На сьогодні проведено майже 2,3 тис. відвідувань, в ході яких виявлено 7,8 тис. незадекларованих працівників. Наразі з ними укладено 3 тис. трудових договорів. Загалом з початку року внаслідок інспекційних відвідувань Держпраці легалізовано роботу 18,8 тис. осіб.

«В цілому з 2020 року кількість незадекларованих працівників в Україні зменшилася на 495 тис. Водночас, за даними Пенсійного фонду, збільшується кількість застрахованих працівників. Станом на червень 2021 року зростання складало 269 тисяч осіб. Це дуже позитивна тенденція, яку ми оцінюємо як результат спільної роботи Держпраці з соціальними партнерами та органами державної влади, що опікуються питаннями зайнятості», – повідомив Віталій Сажієнко.

На виконання приписів Держпраці заборгованість виплачена 42,9 тис. працівникам на суму 393 млн грн.