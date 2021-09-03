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    Економіка та фінанси

    Названо ТОП-5 підприємств Міненерго, які отримали багатомільйонні збитки

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    У другому кварталі підприємства Міністерства енергетики отримали 295,5 млн грн сукупних чистих збитків - Названо ТОП-5 підприємств Міненерго, які отримали багатомільйонні збитки
    У другому кварталі підприємства Міністерства енергетики отримали 295,5 млн грн сукупних чистих збитків
    Фото з відкритих джерел

    24 енергетичних державних підприємств отримали збитки, у той час як 15 підприємств принесли прибуток

    За другий квартал 2021 року підприємства Міністерства енергетики отримали 295,5 млн грн сукупних чистих збитків. Про це свідчить зведений звіт про виконання показників фінансового плану державних підприємств за ІІ квартал 2021 року, повідомляє «Марлін».

    Загалом 24 енергетичних державних підприємств отримали збитки на суму 441,7 млн грн, у той час як 15 підприємств принесли прибуток – 146,2 млн грн. А одне підприємство вийшло в «нуль».

    У свою чергу, найбільші збитки у другому кварталі отримали наступні держпідприємства:

    • Східний гірничо-збагачувальний комбінат – 238,6 млн грн
    • ДП «Первомайськвугілля» – 86,7 млн грн
    • ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» – 82,2 млн грн
    • ДП «Торецьквугілля» – 67,5 млн грн
    • ПАТ «Лисичанськвугілля» – 47,9 млн грн
    Графіка: marlin.org.ua
    Графіка: marlin.org.ua

    Зазначимо, за перший квартал 2021 року Міненерго прозвітувало про 1,6 млрд грн збитків.

    До слова, компанія «Укравтодору» за пів року отримала 73,5 млн грн збитків.

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    Теги: Міненерго гроші бізнес фінанси
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    Названо ТОП-5 підприємств Міненерго, які отримали багатомільйонні збитки