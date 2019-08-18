В Одесі не виконується розпорядження щодо дня жалоби за загиблими у пожежі в отелі



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Державний прапор в Одесі не приспущений

До того ж в Одесі досі рекламується згорілий отель

Сьогодні зранку в Одесі не були приспущені державні прапори. Про це повідомляє 24 канал.

Нагадаємо, в Одесі 18 серпня оголосили днем жалоби за загиблими у пожежі в готелі «Токіо-Стар».

«Сьогодні в Одесі оголосили день жалоби, то мали приспустити всі прапори. Але на жаль, цих правил не дотримуються», - розповіла кореспондентка телеканалу з Одеси.

Також вона відмітила, що складається враження, що готель «Токіо-Стар» досі існує, тому що Одеса переповнена рекламою цього закладу.

«ЇЇ можна побачити будь-де – на сітілайтах, бордах і навіть на маршрутках. Там рекламують найдешевші номери – майже 400 грн за ніч», - сказала журналістка, додавши, що місцеві «Токіо-Стар» називало «готелем кохання» (в ньому можна було орендувати кімнату на 2 години).

В згорілому отелі номери були площею менше 5 кв. м, а деякі навіть без вікон, хоча за правилами повинно бути мінімум 14 кв.м.

Яке повідомлялось, виконувачка обов’язки голови Одеської обласної адміністрації Світлана Шаталова видала розпорядження, згідно якого 18 серпня на всіх спорудах органів державної влади та місцевого самоврядування, держпідприємствах та організаціях приспустити державні прапори.

В ніч з 16 на 17 серпня в Одесі в готелі «Токіо Стар» сталася пожежа. В результаті пожежі загинули дев'ять осіб, постраждало - 10, врятовано - сім, евакуйовані - 136.

За даними ДСНС, орієнтовно в готелі знаходилися 200 осіб.

Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію. 17 серпня власника отелю затримали.

Держбюро розслідувань почало розслідування за фактом недбалості працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, через яку сталася пожежа в готелі. У ДСНС заявили, що планували в липні перевірити «Токіо Стар», але їх представника не допустили до перевірки з-за зміни власником права власності готелі.