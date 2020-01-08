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    Суспільство

    В Офісі генпрокурора почали розслідування авіакатастрофи в Ірані

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    Відкрито кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей, - Офіс генпрокурора - В Офісі генпрокурора почали розслідування авіакатастрофи в Ірані
    Відкрито кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей, - Офіс генпрокурора

    Метою розслідування є встановлення фактів, що призвели до загибелі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, - пресслужба

    Офіс генерального прокурора розпочав розслідування авіакатастрофи в Ірані. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    Зазначається, що метою розслідування є встановлення фактів, що призвели до загибелі, за попередніми даними, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

    «Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування авіакатастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ», - йдеться у повідомленні.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

    Нагадаємо, Посольство України прибрало з сайту інформацію про «версія теракту виключається». У МЗС заявили, що причина авіакатастрофи українського літака в Ірані буде озвучена після висновків спеціальної комісії.

    Також Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

    ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири

    Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. Всі пасажири загинули.

    МЗС ЗМІ РНБО авіакатастрофа літак Boeing МАУ посольство розслідування Україна Офіс генпрокурора
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