Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців
Літаки для перевезення загиблих в авіакатастрофі надають Міноборони та ДСНС
Україна проводить переговори з Іраном щодо підтвердження безпечного вильоту для двох літаків, які мають транспортувати загиблих українців в результаті авіакатастрофи. Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки та оброни.
Зазначається, що літаки надають Міноборони України і ДСНС, і вони готові до вильоту.
«Зараз відбуваються переговори з іранською стороною щодо підтвердження безпечного вильоту для двох українських літаків, які мають транспортувати загиблих українців. Літаки надають Міноборони України і ДСНС, і вони готові до вильоту одразу після вирішення Іраном питань безпеки», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Ірані заявили, що загиблих впізнати неможливо.
ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.
Через авіакатастрофу МАУ призупиняє рейси з Києва до Тегерана.
Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. Всі пасажири загинули.