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    Суспільство

    Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців

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    Після вирішення Іраном питань безпеки, українські літаки відразу заберуть загиблих, - РНБО - Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців
    Після вирішення Іраном питань безпеки, українські літаки відразу заберуть загиблих, - РНБО

    Літаки для перевезення загиблих в авіакатастрофі надають Міноборони та ДСНС

    Україна проводить переговори з Іраном щодо підтвердження безпечного вильоту для двох літаків, які мають транспортувати загиблих українців в результаті авіакатастрофи. Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки та оброни.

    Зазначається, що літаки надають Міноборони України і ДСНС, і вони готові до вильоту.

    «Зараз відбуваються переговори з іранською стороною щодо підтвердження безпечного вильоту для двох українських літаків, які мають транспортувати загиблих українців. Літаки надають Міноборони України і ДСНС, і вони готові до вильоту одразу після вирішення Іраном питань безпеки», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, в Ірані заявили, що загиблих впізнати неможливо.

    ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири

    Через авіакатастрофу МАУ призупиняє рейси з Києва до Тегерана.

    Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. Всі пасажири загинули.


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