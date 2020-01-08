Авіакатастрофа в Ірані: Посольство України прибрало з сайту інформацію про «версія теракту виключається»



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Рейс PS752 Міжнародних авіаліній України розбився неподалік від Тегерана 8 січня

Причина авіакатастрофи українського літака в Ірані буде озвучена після висновків спеціальної комісії

Причина авіакатастрофи українського літака в Ірані буде озвучена після висновків спеціальної комісії. Попередню заяву посольства України в Ірані про те, що версія теракту чи ракетної атаки на літак МАУ в Ірані виключається, вже прибрали з офіційних повідомлень МЗС.

«Наразі працює створена комісія в країні перебування та розслідується причина катастрофи. Поки що жодної версії не озвучено… Причина встановлюється комісією і тільки після рішення спеціально створеної комісії буде озвучена причина падіння літака. Навіть попередньої причини немає… Версій також немає», - сказав під час брифінгу начальник відділу менеджменту з кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко.

За його словами, в аеропорту міста Тегеран перебуває посол України та консул України.

«Працюють з адміністрацією, з місцевими рятувально-пошуковими службами. Тому ми очікуємо від них інформації», - розповів Коваленко.

Також зазначимо, що раніше в МЗС заявили, що літак Boeing 737-800 компанії «Міжнародні авіалінії України» розбився в Ірані внаслідок аварії двигуна, а «версія теракту поки що виключається».

Наразі на сайті МЗС прибрали цю інформацію, а лише зазначили: «Інформація щодо причин авіакатастрофи з'ясовується комісією. Будь-які заяви щодо причин аварії до рішення комісії не носять офіційного характеру».

Нагадаємо, що на місці катастрофи українського літака в Ірані в середу, 8 січня, виявлено обидва чорних ящики.

За останніми даними РНБО України, на борту літака МАУ рейсу PS752, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Попередній список загиблих українців оприлюднили ЗМІ. В авіакомпанії МАУ повідомили імена членів екіпажу з літака, який зазнав катастрофи в Ірані.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Серед 176 загиблих у авіакатастрофі більшість були громадянами Ірану. Державне інформаційне агентство ІРНА IRNA повідомляє, що 147 пасажирів були громадянами Ірану, решта - громадянами іших країн.

Як заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі, причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна. Також зазначимо, що на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.

Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету.