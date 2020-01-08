Керівництво ЄС та країни Європи висловили співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані



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Літак МАУ 8 січня розбився в Ірані

Наразі співчуття висловили також представники ЄС, Ради Європи, Туреччини, Польщі, Німеччини, Латвії, Словаччини та Естонії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловили співчуття з приводу катастрофи літака МАУ в Ірані, на борту якого попередньо перебували 11 українців. Про це вони повідомили у Twitter.

«Мої глибокі співчуття всім, хто втратив своїх близьких у результаті аварії українського літака сьогодні вранці. Наразі експерти з авіаційної безпеки повинні з'ясувати причину аварії, давши відповіді щодо цієї жахливої трагедії», - написала фон дер Ляєн.

My deepest condolences to all who lost their beloved ones in the crash of the Ukrainian aircraft this morning.

At this moment it is for aviation security experts to investigate the cause of the crash, providing answers to this horrible tragedy. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2020

Своєю чергою, Боррель зазначив: «Мої щирі співчуття сім'ям загиблих в результаті трагічної катастрофи українського літака минулої ночі над Іраном».

Наразі співчуття висловили також представники ЄС, Ради Європи, Туреччини, Польщі, Німеччини, Латвії, Словаччини, Естонії та інші.

Нагадаємо, що на місці катастрофи українського літака в Ірані в середу, 8 січня, виявлено обидва чорних ящики.

За останніми даними РНБО України, на борту літака МАУ рейсу PS752, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Попередній список загиблих українців оприлюднили ЗМІ. В авіакомпанії МАУ повідомили імена членів екіпажу з літака, який зазнав катастрофи в Ірані.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Серед 176 загиблих у авіакатастрофі більшість були громадянами Ірану. Державне інформаційне агентство ІРНА IRNA повідомляє, що 147 пасажирів були громадянами Ірану, решта - громадянами іших країн.

Як заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі, причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна. Також зазначимо, що на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.

Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету.