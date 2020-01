Керівництво ЄС та країни Європи висловили співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані

Наразі співчуття висловили також представники ЄС, Ради Європи, Туреччини, Польщі, Німеччини, Латвії, Словаччини та Естонії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловили співчуття з приводу катастрофи літака МАУ в Ірані, на борту якого попередньо перебували 11 українців. Про це вони повідомили у Twitter.

«Мої глибокі співчуття всім, хто втратив своїх близьких у результаті аварії українського літака сьогодні вранці. Наразі експерти з авіаційної безпеки повинні з'ясувати причину аварії, давши відповіді щодо цієї жахливої трагедії», - написала фон дер Ляєн.

My deepest condolences to all who lost their beloved ones in the crash of the Ukrainian aircraft this morning.

At this moment it is for aviation security experts to investigate the cause of the crash, providing answers to this horrible tragedy.