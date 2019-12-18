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    Чоловік, що розбещував трирічну доньку, отримав шість років тюрми

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    Злочинець користувався довірою та безпорадним станом дитини - Чоловік, що розбещував трирічну доньку, отримав шість років тюрми
    Злочинець користувався довірою та безпорадним станом дитини

    Чоловік вчиняв відносно дитини розпусні дії

    Дарницький районний суд Києва виніс вирок стосовно 57-річного жителя Рівненської області за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «Стороною обвинувачення на підставі зібраних у ході розслідування доказів доведено беззаперечну вину чоловіка, який, користуючись довірою та безпорадним станом власної 3-річної доньки, вчинив відносно неї розпусні дії», - йдеться в повідомленні.

    Вироком Дарницького районного суду Києва від 16 грудня 2019 року чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 156 КК України та засуджено до реального покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, у Києві взято під варту 43-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії стосовно малолітніх дітей у медичних закладах Деснянського району столиці. Зловмисник у приміщенні медичних закладів оголяв статеві органи в присутності дітей. Правопорушника затримали небайдужі громадяни, які утримували його до приїзду поліцейських. Розпочато кримінальне провадження.

    Крім того, до Деснянського районного суду Києва направлено обвинувальний акт відносно 30-річного підозрюваного у розбещенні неповнолітньої. Як повідомлялося, розпусні дії киянин вчинив 9 жовтня 2019 року у парковій зоні на вул. Мілютенка.

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