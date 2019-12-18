«Європейська солідарність» пропонує перерахувати «Охматдиту» і фонду «Таблеточки» гроші оштрафованих нардепів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко 18 грудня виступила з важливою пропозицією

Політсила Порошенка пропонує депутатам перерахувати по тисячі гривень фонду «Таблеточки» до Дня Святого Миколая

Фракція «Європейська солідарність» пропонує перерахувати лікарні «Охмадит» та фонду «Таблеточки» кошти, які вирахувані із зарплати народних депутатів за неучасть у голосуваннях.

Про це заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко з трибуни парламенту.

Вона зазначила, що на початку засідання у середу депутатам запропонували перерахувати по 1 тис. грн. фонду «Таблеточки» до Дня Святого Миколая.

«Я хочу вам сказати, що з 2005 року я перераховую частину зарплати на «Охмадит». Тому тисяча гривень не забезпечить ті потреби, які потрібні для лікарні і для «Таблеточек», – зауважила вона.

Депутат повідомила, що «Європейська солідарність» вносить таку пропозицію, щоб заробітну плату 80 народних депутатів, яким не виплатять заробітну плату через неучасть у голосуваннях, перерахувати Благодійному фонду «Таблеточки» та лікарні «Охмадит».

До слова, в Держбюджеті-2020 зрізали кошти на «Охматдит».