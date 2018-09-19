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    Суспільство

    В окупованому Криму відкрили парк, який несе загрозу життю і здоров'ю дітей

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    В окупованому Криму відкрили парк, який несе загрозу життю і здоров'ю дітей

    Електричний кабель лежить майже на поверхні, бо його неглибоко закопали

    У Севастополі відкрили небезпечний для життя й здоров'я дітей і дорослих парк. Про це повідомляють ЗМІ окупантів.

    «Дінопарк» задумували як розважальний майданчик для дітей. Відвідувачів мали радувати екзотичні рослини, фігури доісторичних тварин, гойдалки та пісочниці. Роботи завершили ще в червні. Усього витратили більше 57 млн російських рублів.

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    В окупованому Криму відкрили парк, який несе загрозу життю і здоров'ю дітей
    В окупованому Криму відкрили парк, який несе загрозу життю і здоров'ю дітей
    В окупованому Криму відкрили парк, який несе загрозу життю і здоров'ю дітей
    В окупованому Криму відкрили парк, який несе загрозу життю і здоров'ю дітей
    В окупованому Криму відкрили парк, який несе загрозу життю і здоров'ю дітей
    В окупованому Криму відкрили парк, який несе загрозу життю і здоров'ю дітей
    В окупованому Криму відкрили парк, який несе загрозу життю і здоров'ю дітей
    В окупованому Криму відкрили парк, який несе загрозу життю і здоров'ю дітей
    В окупованому Криму відкрили парк, який несе загрозу життю і здоров'ю дітей
    В окупованому Криму відкрили парк, який несе загрозу життю і здоров'ю дітей
    В окупованому Криму відкрили парк, який несе загрозу життю і здоров'ю дітей
    В окупованому Криму відкрили парк, який несе загрозу життю і здоров'ю дітей
    В окупованому Криму відкрили парк, який несе загрозу життю і здоров'ю дітей
    В окупованому Криму відкрили парк, який несе загрозу життю і здоров'ю дітей
    В окупованому Криму відкрили парк, який несе загрозу життю і здоров'ю дітей

    Розбивали парк із порушеннями. Зокрема, не продумали систему для поливу дерев і кущів – рідкісні рослини пожовтіли й посохли. У дитячих пісочницях лежать муляжі скелетів динозаврів , але немає піску. Гойдалки та лави в аварійному стані - від них відвалюються деталі. Електричний кабель лежить майже на поверхні – його неглибоко закопали.

    Джерело: Gazeta.ua

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