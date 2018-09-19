Агент турфірми у Києві підозрюється у незаконному продажу авіаквитків до Криму



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Прокуратурою Автономної Республіки Крим оголошено підозру агенту столичної турфірми

Жінка здійснювала продаж авіаквитків з різних міст РФ до тимчасово анексованого Криму та у зворотному напрямку

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та Головним управлінням Служби безпеки України в АРК оголошено підозру агенту однієї із компаній з продажу транспортних і туристичних послуг, розташованої в Києві, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України, перебуваючи на вказаній посаді, з порушенням законодавства, що регулює відносини у сфері авіаційних перевезень та перетину державного кордону, здійснювала продаж авіаквитків з різних міст Російської Федерації до тимчасово закритого аеропорту «Сімферополь» та у зворотному напрямку, таким чином надавала засоби для незаконного переправлення осіб через державний кордон України», - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

За результатами проведених прокуратурою та СБУ обшуків в офісах та авіакасах суб’єктів господарювання, які здійснювали незаконний продаж авіаквитків, виявлено та вилучено документацію, яка підтверджує вищевказану протиправну діяльність та докази здійснення фінансово-господарських відносин з російськими авіакомпаніями.