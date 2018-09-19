  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Агент турфірми у Києві підозрюється у незаконному продажу авіаквитків до Криму

    • Розсилка
    Прокуратурою Автономної Республіки Крим оголошено підозру агенту столичної турфірми - Агент турфірми у Києві підозрюється у незаконному продажу авіаквитків до Криму
    Прокуратурою Автономної Республіки Крим оголошено підозру агенту столичної турфірми

    Жінка здійснювала продаж авіаквитків з різних міст РФ до тимчасово анексованого Криму та у зворотному напрямку

    Прокуратурою Автономної Республіки Крим та Головним управлінням Служби безпеки України в АРК оголошено підозру агенту однієї із компаній з продажу транспортних і туристичних послуг, розташованої в Києві, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим.

    «Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України, перебуваючи на вказаній посаді, з порушенням законодавства, що регулює відносини у сфері авіаційних перевезень та перетину державного кордону, здійснювала продаж авіаквитків з різних міст Російської Федерації до тимчасово закритого аеропорту «Сімферополь» та у зворотному напрямку, таким чином надавала засоби для незаконного переправлення осіб через державний кордон України», - йдеться в повідомленні.

    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

    За результатами проведених прокуратурою та СБУ обшуків в офісах та авіакасах суб’єктів господарювання, які здійснювали незаконний продаж авіаквитків, виявлено та вилучено документацію, яка підтверджує вищевказану протиправну діяльність та докази здійснення фінансово-господарських відносин з російськими авіакомпаніями.

    Читайте також
    Крим прокуратура СБУ кримінал туризм авіаперевезення жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ