Відновлено роботу бювету, розташованого на вулиці Кримській
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Благоустрій міста триває
Комунальне підприємство «Сервісний центр» інформує жителів і гостей міста Одеси про те, що закінчено ремонт на бюветному комплексі, розташованому на вулиці Кримській.
Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».
Бюветний комплекс відновив роботу в штатному режимі з 18 вересня 2018 року.
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