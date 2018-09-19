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    Відновлено роботу бювету, розташованого на вулиці Кримській

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    Відновлено роботу бювету, розташованого на вулиці Кримській

    Благоустрій міста триває

    Комунальне підприємство «Сервісний центр» інформує жителів і гостей міста Одеси про те, що закінчено ремонт на бюветному комплексі, розташованому на вулиці Кримській. 

    Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

    Бюветний комплекс відновив роботу в штатному режимі з 18 вересня 2018 року. 

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    Відновлено роботу бювету, розташованого на вулиці Кримській

    Адміністрація КП «Сервісний центр» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності. 

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