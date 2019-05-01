В ПЦУ відфотошопили фото зустрічі Епіфанія з Зеленським



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«Зачищене» фото розміщено тільки на Фейсбук-сторінці Православної церкви України

На фотографії зустрічі обраного президента Володимира Зеленського з митрополитом ПЦУ Епіфанієм видалили картини, які висіли на стіні.

Так, під фотошоп попали зображення київських князів, Тараса Шевченка та митрополитів чи патріархів.

При чому видалені картини були тільки на одній фотографії, розміщеній на Facebook-сторінці Православної церкви України.

На сторінці ж ПЦУ розміщенні фото з картинами.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря це прокоментував тим, що прес-служба на фото поставила символіку.

Нагадаємо, 30 квітня Зеленський зустрівся з митрополитом Епіфанієм. Глава ПЦУ подарував обраному президенту видання «Острозької Біблії».