Зеленський у новому відеозверненні оголосив конкурс на посаду свого речника



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Володимир Зеленський подякував українцям за підтримку

Володимир Зеленський пообіцяв українцям не підвести їх

Новообраний президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців, присвячене оголошенню офіційних результатів виборів.

У сьогоднішній даті він побачив деякий символізм. Зеленський зазначив, що 30 квітня 230 років тому відбулася інавгурація першого президента США Джорджа Вашингтона. Зеленський підкреслив, що не порівнює себе з цим великим політичним діячем, тому що ще рано, і процитував Вашингтона: «Трудись, щоб у твоїй душі не згасли ці крихітні іскри небесного вогню, що звуться совістю».

Новообраний президент пообіцяв всім українцям трудитися і не підвести.

Крім того, Зеленський оголосив конкурс на посаду речника Президента і назвав умови:

знання мінімум трьох мов, українська і англійська обов’язково;

досвід роботи у сфері журналістики чи в публічній сфері;

готовність працювати 24 години на добу 7 днів на тиждень.

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Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками.

Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).

У прес-службі Зеленського заявили, що вже чекають на інавгурацію.

Слід зазначити, що офіційним оголошенням результатів виборів президента є опублікування результатів виборів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

Після цього починається відлік 30-денного терміну, коли новообраний президент має вступити на пост. Спікер Андрій Парубій має визначити дату урочистого засідання Верховної Ради. На цьому засіданні Зеленський складе присягу народові в присутності голови Конституційного суду. Потім представник ЦВК вручить Зеленському посвідчення президента України.

Чинний президент України Петро Порошенко у телефонній розмові привітав Володимира Зеленського з офіційними результатами виборів і домовився з ним про зустріч.