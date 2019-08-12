В «Слузі народу» пояснили, чому головою фракції хочуть обрати Арахамію



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Кандидатура Давида Арахамії була погоджена з президентом, тому що ми президентська партія, - Корнієнко

За словами Корнієнка, Арахамія «має відповідні якості, має досвід управління великою кількістю людей»

Голова виборчого штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко вважає, що новообраний нардеп Давид Арахамія може очолити фракцію політсили президента Володимира Зеленського.

Таку думку він висловив в інтерв'ю «РБК-Україна».

За словами Корнієнка, Арахамія «має відповідні якості, має досвід управління великою кількістю людей».

Корнієнко поінформував, що всі поточні кадрові пропозиції виходять від двох сторін - президента і партії.

«Є певне бачення президента, тому що ми президентська партія, і є наш фідбек на це. Ця пропозиція в принципі була погоджена з президентом, що це має бути людина з досвідом управління, комунікативний і мати достатній авторитет в своєму житті, щоб мати або отримати його у депутатів», - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, що майбутні кадрові призначення в «Слузі народу» обговорювали під час тижневого навчання новообраних депутатів в Трускавці. Тоді стало відомо, що Арахамію висуватимуть на посаду голови фракції від «Слуги народу».

Раніше новообрані народні депутати призначили урочисте засідання Верховної Ради IX скликання на 29 серпня.

Підготовчу групу Верховної Ради IX скликання очолив представник партії «Слуга народу» Дмитро Разумков, його перший заступник - представник тієї ж політсили Руслан Стефанчук. Секретарем обрали Ярослава Залізняка від «Голосу».

До тих пір поки народні депутати не оберуть тимчасову президію, засідання парламенту буде проводити голова підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков.