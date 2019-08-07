В «Слузі народу» пояснили, навіщо фракції 15 «бригадирів»



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Президентська фракція складатиметься з 254 нардепів

Щоб координувати роботу 254 «слуг народу» та доносити політику партії у лідера фракції буде 15 заступників

Всередині фракції «Слуги народу», яка складатиметься з 254 народних депутатів, будуть сформовані групи, щоб ефективніше координувати її роботу та налагодити внутрішню комунікацію.

Про це розповіла керівник пресофісу політсили Євгенія Кравчук.

Для цього власне і потрібні 15 заступників лідера фракції у Верховній Раді. Нагадаємо, лідером фракції планують визначити Давида Арахамію. А його заступниками будуть: Максим Ткаченко, Павло Халімон, Галина Янченко, Ольга Савченко, Дмитро Солончук, Юрій Місягін, Євгенія Кравчук, Юрій Кисіль, Павло Сушко, Роман Мулик, Юрій Корявченков, Микола Тищенко, Вадим Струневич, Артем Культенко, Олена Шуляк.

«15 заступників – це не 15 «смотрящих». Ці люди не керуватимуть, а координуватимуть роботу», - попередила Євгенія Кравчук.

Завдяки 15 заступникам лідера фракції планують більш злагоджено та швидко напрацьовувати позицію із загальнополітичних питань, організовувати регіональні поїздки депутатів-списочників та навчання.

За словами Кравчук, групи будуть формуватись не за «клановим» чи земляцьким принципом, а шляхом жеребкування.

«Фракція, як і партія, побудована за мережевим принципом, ми маємо можливість збиратися у різних форматах, щоб співпрацювати та спілкуватися для більшої ефективності нашої роботи», - додала речниця президентської партії.

Раніше повідомлялось, хто від «Слуги народу» може очолити парламентські комітети:

Комітет податкової, митної та фінансової політики (в нього пропонується об’єднати два чинних комітети – податкової та митної політики і фінансової політики і банківської діяльності) може очолити Данило Гетманцев

Комітет з питань економічної політики – Дмитро Наталуха

Комітет з питань бюджету – Юрій Аристов

Гуманітарний і інформаційний комітет – Олександр Ткаченко

Комітет з питань науки і освіти – Сергій Бабак

Комітет з цифровізації і IT – Михайло Крячко

Комітет з питань правової політики і правосуддя – Ірина Венедиктова

Комітет з аграрної політики та земельних відносин – Микола Сольський

Комітет з питань запобігання та протидії корупції – Анастасія Красносільська

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – Денис Монастирський

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу – Андрій Герус

Комітет з питань інфраструктури – Владислав Криклій

Комітет держбудівництва, місцевого самоврядування – Андрій Клочко

Комітет з питань національної безпеки і оборони – Олександр Завітневич

Комітет з питань охорони здоров’я – Михайло Радуцький

Комітет з питань екологічної політики – Олег Бондаренко

Комітет з питань регламенту і організації роботи ВРУ – Сергій Кальченко

Комітет з питань закордонних справ – Богдан Яременко

Комітет з питань європейської інтеграції – Марія Мезенцева

Комітет з питань соцполітики – Галина Третьякова.

Нагадаємо, перше засідання Верховної Ради нового скликання відбудеться 3 вересня 2019 року.

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