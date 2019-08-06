У «Слузі народу» назвали імовірного спікера Ради та основних претендентів на пост прем’єра



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Майбутній депутат, підприємець, громадський діяч та волонтер Давид Арахамія.

Коментуючи кандидатури на ключові посади у Раді, Арахамія назвав Розумкова як безальтернативного кандидата на спікера

Потенційний очільник фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія назвав Дмитра Разумкова «безальтернативним» кандидатом на пост речника Верховної Ради.

Про це він повідомив в інтерв’ю «Радіо НВ».

«Я думаю, спікером буде Дмитро Разумков. Я думаю, що в цьому майже всі… В Трускавці (там проходила «школа депутата» для майбутніх нардепів від «Слуги народу», – ред.) у нас не було взагалі жодного альтернативного кандидата. Тобто це безальтернативний кандидат», – заявив Арахамія.

Коментуючи кандидатури на пост генерального прокурора, Арахамія назвав можливим претендентом на цю посаду заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку, проте підкреслив, що є альтернативні кандидати.

Майбутній нардеп також заявив, що у «Слузі народу» є шорт-лист кандидатур на посаду прем’єр-міністра.

«У нас є шорт-ліст, в ньому були Андрій Коболєв (голова правління НАК Нафтогаз України), Юрій Вітренко (виконавчий директор Нафтогазу), Олексій Гончарук (заступник голови ОП з економічних питань) і Владислав Рашкован (виконавчий директор Міжнародного валютного фонду)», – додав Арахамія.

Як повідомлялося, Арахамія може очолити фракцію «Слуги народу» в Раді.

Стало відомо, хто може очолити «Слугу народу» замість Разумкова.