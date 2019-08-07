Арахамія: у «Слузі народу» немає єдності щодо зняття недоторканості з нардепів
Сам Арахамія виступає за те, щоб нардепів можна було притягувати до відповідальності за кримінальні порушення, але не за політичні висловлювання і рішення
Близько 15% майбутніх депутатів від «Слуги народу» не підтримують ідею зняття депутатської недоторканості з нардепів. Проте позиція фракції в цьому питанні буде жорстка.
Про це «Радіо НВ» повідомив ймовірний майбутній очільник фракції «Слуги народу» Давид Арахамія.
Він розповів, що під час навчання у Трускавці деякі із тих членів партії, які підтримували закон про зняття депутатської недоторканості і підписували меморандум, вже говорять, що цей крок потрібно переглянути.
«Їх десь 15% серед мажоритарників. Серед списочників таких набагато менше. А мажоритарники кажуть: «Я ж мажоритарник, це мій округ, люди за мене проголосували. Чому я повинен бути підзвітний», - заявив Арахамія.
Сам Арахамія виступає за те, щоб нардепів можна було притягувати до відповідальності за кримінальні порушення, але не за політичні висловлювання і рішення – індемнітет.
Ймовірний майбутній голова фракції заявив, що позиція фракції у прийнятті закону про зняття депутатської недоторканості буде жорсткою, і цей закон парламент нового скликання буде переглядатися одним з найперших, як і закон про імпічмент президента.
«Ми всім обіцяли зняття недоторканності і імпічмент президента. Я вважаю, що це треба зробити якомога швидше», - заявив він.
Нагадаємо, під час парламентских вибора на виборчій дільниці президент Зеленський заявив журналістам, що одним з перших законопроєктів, який розгляне Верховна Рада нового скликання, буде про зняття депутатської недоторканності.