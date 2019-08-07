Арахамія: у «Слузі народу» немає єдності щодо зняття недоторканості з нардепів



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Під час навчання у Трускавці деякі із тих членів партії, які підтримували закон про зняття депутатської недоторканості, вже говорять, що цей крок потрібно переглянути

Сам Арахамія виступає за те, щоб нардепів можна було притягувати до відповідальності за кримінальні порушення, але не за політичні висловлювання і рішення

Близько 15% майбутніх депутатів від «Слуги народу» не підтримують ідею зняття депутатської недоторканості з нардепів. Проте позиція фракції в цьому питанні буде жорстка.

Про це «Радіо НВ» повідомив ймовірний майбутній очільник фракції «Слуги народу» Давид Арахамія.

Він розповів, що під час навчання у Трускавці деякі із тих членів партії, які підтримували закон про зняття депутатської недоторканості і підписували меморандум, вже говорять, що цей крок потрібно переглянути.

«Їх десь 15% серед мажоритарників. Серед списочників таких набагато менше. А мажоритарники кажуть: «Я ж мажоритарник, це мій округ, люди за мене проголосували. Чому я повинен бути підзвітний», - заявив Арахамія.

Сам Арахамія виступає за те, щоб нардепів можна було притягувати до відповідальності за кримінальні порушення, але не за політичні висловлювання і рішення – індемнітет.

Ймовірний майбутній голова фракції заявив, що позиція фракції у прийнятті закону про зняття депутатської недоторканості буде жорсткою, і цей закон парламент нового скликання буде переглядатися одним з найперших, як і закон про імпічмент президента.

«Ми всім обіцяли зняття недоторканності і імпічмент президента. Я вважаю, що це треба зробити якомога швидше», - заявив він.

Нагадаємо, під час парламентских вибора на виборчій дільниці президент Зеленський заявив журналістам, що одним з перших законопроєктів, який розгляне Верховна Рада нового скликання, буде про зняття депутатської недоторканності.