В Україні за рік зареєстрували майже півтори тисячі шлюбів з неповнолітніми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2018 році в Україні провели 549 обрядів ювілейних весіль, під час яких сімейні пари повторюють обряд одруження

Шість шлюбів було зареєстровано між особами по 16 років і 19 шлюбів – між особами по 17 років

В Україні минулого року було зареєстровано 1415 шлюбів з неповнолітніми. Такі дані надала Державна служба статистики у відповідь на запит журналіста УНН.

Так, було зареєстровано 6 шлюбів між особами по 16 років і 19 шлюбів – між особами по 17 років.

Був тільки один шлюб між 17-річним хлопцем і дівчиною до 16 років. І два – між 18-річними хлопцями і дівчатами до 16 років.

Зареєстровано 13 шлюбів між 17-річними хлопцями і 16-річними дівчатами, 28 шлюбів – між 18-річними хлопцями і 16-річними дівчатами, 62 шлюби – між 18-річними хлопцями і 17-річними дівчатами.

Водночас, було 7 шлюбів між 16-річними хлопцями і 17-річними дівчатами, 3 шлюби між 16-річними хлопцями і 18-річними дівчатами, 14 шлюбів – між 17-річними хлопцями і 18-річними дівчатами.

Зареєстровано 8 шлюбів між 17-річними хлопцями і 19-річними дівчатами, один шлюб між 19-річним хлопцем і дівчиною до 16 років, 58 шлюбів – між 19-річними хлопцями і 16-річними дівчатами, 101 шлюб – між 19-річними хлопцями і 17-річними дівчатами.

При цьому, було 4 шлюби між чоловіками віком 20-24 роки з дівчатами до 16 років, 212 шлюби - між чоловіками 20-24 років і 16-річними дівчатами, 607 шлюбів - між чоловіками 20-24 років і дівчатами 17-ти років. Водночас, зареєстровано 13 шлюбів між 17-річними хлопцями і жінками 20-24 років.

Зареєстровано 44 шлюби між чоловіками 25-29 років і дівчатами 16-ти років, 164 шлюби – між чоловіками 25-29 років і 17-річними дівчатами.

Згідно з даними, було 13 шлюбів між чоловіками 30-34 років і дівчатами 16-ти років, 31 шлюб - між чоловіками 30-34 років і 17-річними дівчатами, два шлюби – між чоловіками 35-39 років і дівчатами 17-ти років. По одному шлюбу - між чоловіком 40-44 років з 17-річною і між чоловіком 45-49 років з 17-річною.

У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму і міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Крім того, у Держстаті пояснили, що згідно з планом, формування статистичної інформації щодо кількості зареєстрованих шлюбів за віком здійснюється раз на рік. А орієнтовний термін оприлюднення таких даних за 2018 рік – червень 2019 року.

Нагадаємо, останній шлюб на День закоханих зареєстрували о 23:45 у Кіровоградській області.

У 2018 році в Україні провели 549 обрядів ювілейних весіль, під час яких сімейні пари повторюють обряд одруження.