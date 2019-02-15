Минулого року у Києві 5 тис. пар молодят скористалися послугою «Шлюб за добу»



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Найбільше бажаючих швидко одружитися у День закоханих

У 2018 році у Києві послугою «Шлюб за добу» скористалося понад 5 тисяч пар. Для столиці цей сервіс дуже важливий, адже він дозволяє зробити процес юридичного оформлення шлюбу максимально зручним та комфортним. Про це повідомив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Дмитро Загуменний під час церемонії вручення свідоцтва про шлюб подружній парі у РАЦСі Дарницького району, повідомляє прес-служба КМДА.

Загуменний особисто привітав молодят, що у День закоханих зареєстрували свої стосунки за скороченою процедурою, та вручив їм свідоцтво про шлюб.

«Коли люди вирішують одружитися, вони хочуть оформити свої стосунки швидко, без бюрократичної тяганини. І сервіс «Шлюб за добу» дає таку можливість. Велике навантаження припадає на визначні дати, як, наприклад, День закоханих. Сьогодні бачимо великий потік людей, але спеціалісти, які долучаються до цього процесу, роблять усе можливе, щоб юридичне оформлення шлюбу було більш зручним та комфортним. Сподіваюсь, що кількість охочих зареєструвати «Шлюб за добу» у столиці буде у геометричній прогресії збільшуватися. Місто за те, щоб у столиці створювались нові щасливі родини. А оформлення шлюбу було максимально зручним та комфортним», – зауважив Загуменний.

«Шлюб за добу» – сервіс Міністерства юстиції, покликаний зробити одруження максимально зручним та комфортним. Проект передбачає відхід від старих бюрократичних радянських норм, які діють донині і примушують українців, подавши заяву, чекати щонайменше 30 днів. Послуга «Шлюб за добу» запроваджена 29 липня 2016 року.

Як повідомлялося, у День всіх закоханих 94 Відділи державної реєстрації актів цивільного стану по всій Україні працювали до 24:00.