В Україні без опадів: прогноз погоди на 19 червня
Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 25-30°, на заході та півночі країни 20-25°, в Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°
Сьогодні, 19 червня, в Україні очікується погода без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
У більшості областях України без опадів. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 25-30°, на заході та півночі країни 20-25°, в Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°.
Вітер із заходу та північного заходу у південних і східних областях вдень місцями посилюватиметься до 15-20 м/с.
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