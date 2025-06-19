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В Україні без опадів: прогноз погоди на 19 червня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні без опадів: прогноз погоди на 19 червня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото: glavcom.ua

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 25-30°, на заході та півночі країни 20-25°, в Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°

Сьогодні, 19 червня, в Україні очікується погода без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У більшості областях України без опадів. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 25-30°, на заході та півночі країни 20-25°, в Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°.

Прогноз погоди на 19 червня
Прогноз погоди на 19 червня
Укргідрометцентр

Вітер із заходу та північного заходу у південних і східних областях вдень місцями посилюватиметься до 15-20 м/с.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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