В Україні без опадів: прогноз погоди на 19 червня

У Києві мінлива хмарність, без опадів

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 25-30°, на заході та півночі країни 20-25°, в Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°

Сьогодні, 19 червня, в Україні очікується погода без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У більшості областях України без опадів. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 25-30°, на заході та півночі країни 20-25°, в Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°.

Прогноз погоди на 19 червня Укргідрометцентр

Вітер із заходу та північного заходу у південних і східних областях вдень місцями посилюватиметься до 15-20 м/с.