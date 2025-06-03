У деяких областях України дощитиме: прогноз погоди на 3 червня
Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, на півдні та сході країни до 32°,у західних областях 19-24°
Сьогодні, 3 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
Вночі на північному-заході країни, вдень у західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали15-20 м/с, на Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині значні дощі, на решті території без опадів.
Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, на півдні та сході країни до 32°,у західних областях 19-24°.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
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