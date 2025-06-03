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У деяких областях України дощитиме: прогноз погоди на 3 червня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У деяких областях України дощитиме: прогноз погоди на 3 червня
У Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози
фото: glavcom.ua

Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, на півдні та сході країни до 32°,у західних областях 19-24°

Сьогодні, 3 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на північному-заході країни, вдень у західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали15-20 м/с, на Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині значні дощі, на решті території без опадів.

Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, на півдні та сході країни до 32°,у західних областях 19-24°.

Прогноз погоди на 3 червня
Прогноз погоди на 3 червня
Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

 

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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